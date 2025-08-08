Връхлита ни силна магнитна буря днес

На 8 август се очаква силна магнитна буря, предупреждават метеоролози.

Според прогнозата за петък геомагнитният индекс ще достигне шеста степен по скалата – ниво, определяно като високо и потенциално въздействащо както върху здравето на чувствителни хора, така и върху електронни устройства и комуникационни системи. Прогнозата е на Meteoagent – платформа за космическо време, която следи в реално време активността на Слънцето, предава Телеграф.

Според експертите бурята може да повлияе както на здравето на чувствителни хора, така и на електронни устройства и комуникации. Стойностите на геомагнитната активност се измерват с Кр-индекс. Степените на този индекс биват ниска, средна и висока. Ниските степени на Кр - индекса са до четвърта, четвърта степен се счита за средно ниво на геомагнитна активност, а от там нагоре нивата са високи.

Трябва да се има предвид, че онлайн прогнозата за слънчеви изригвания и бури се изчислява с помощта на сателитни системи и научни международни метеорологични лаборатории по целия свят и че се актуализира постоянно, заради слънчевата активност.

Магнитните бури са мощни изблици на енергия, които произхождат от Слънцето. Тази енергия се състои от заредени частици, като протони и електрони, които пътуват в космоса с изключително високи скорости. Когато тези частици достигнат Земята, те взаимодействат с нашето магнитно поле и атмосфера, което води до различни ефекти. Тези ефекти могат да се видят под формата на полярни сияния, радиозатъмнения, смущения в сателитите и повреди в електропреносната мрежа, обяснява Meteoagent.