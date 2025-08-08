Астронавтът на НАСА Бъч Уилмор, който прекара 9 месеца Космоса, се пенсионира

Един от двамата астронавти на НАСА, които останаха блокирани в Космоса, обяви пенсионирането си от космическата агенция, по-малко от пет месеца след като неочаквано дългият му космически полет приключи. НАСА съобщи за пенсионирането на Бъч Уилмор в сряда.
Уилмор и Съни Уилямс стартираха през миналото лято като пилоти на първия полет на астронавти на Boeing.
Полетът, който трябваше да продължи само седмица до Международната космическа станция, се проточи за повече от девет месеца поради технически проблеми с капсулата Starliner на Boeing.
Starliner се върна празен, а Уилмор и Уилямс се завърнаха на Земята през март с помощта на SpaceX.
After 25 years at @NASA, flying in four different spacecraft, accumulating 464 days in space, astronaut and test pilot Butch Wilmore has retired from NASA.— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) August 6, 2025
Congratulations on an extraordinary career. Thank you for your service, your ingenuity, and the legacy you leave behind.… pic.twitter.com/NISrm2QQgT
На 62 години Уилмор вече е пенсиониран от Военноморските сили на САЩ. Уилямс, на 59 години, също бивш капитан от ВМС, продължава да работи за НАСА.
По-рано тази седмица тя присъства на събитие в Космическия център „Джонсън“ в Хюстън, заедно с втората дама Уша Ванс, като част от летен читателски конкурс за деца.
Избран за астронавт през 2000 година, Уилмор е прекарал общо 464 дни в орбита през три мисии. Последният му космически полет е бил почти две трети от общото му време в Космоса — 286 дни.
„През цялата си кариера Бъч е показвал техническото съвършенство, което се изисква от един астронавт“, каза в изявление Джо Акаба, главен астронавт на НАСА.
