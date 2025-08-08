Новини
Астронавтът на НАСА Бъч Уилмор, който прекара 9 месеца Космоса, се пенсионира

8 Август, 2025

62-годишният Бъч се пенсионира, по-малко от пет месеца след завръщането си от МКС

Астронавтът на НАСА Бъч Уилмор, който прекара 9 месеца Космоса, се пенсионира - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Един от двамата астронавти на НАСА, които останаха блокирани в Космоса, обяви пенсионирането си от космическата агенция, по-малко от пет месеца след като неочаквано дългият му космически полет приключи. НАСА съобщи за пенсионирането на Бъч Уилмор в сряда.

Уилмор и Съни Уилямс стартираха през миналото лято като пилоти на първия полет на астронавти на Boeing.

Полетът, който трябваше да продължи само седмица до Международната космическа станция, се проточи за повече от девет месеца поради технически проблеми с капсулата Starliner на Boeing.

Starliner се върна празен, а Уилмор и Уилямс се завърнаха на Земята през март с помощта на SpaceX.

На 62 години Уилмор вече е пенсиониран от Военноморските сили на САЩ. Уилямс, на 59 години, също бивш капитан от ВМС, продължава да работи за НАСА.

По-рано тази седмица тя присъства на събитие в Космическия център „Джонсън“ в Хюстън, заедно с втората дама Уша Ванс, като част от летен читателски конкурс за деца.

Избран за астронавт през 2000 година, Уилмор е прекарал общо 464 дни в орбита през три мисии. Последният му космически полет е бил почти две трети от общото му време в Космоса — 286 дни.

„През цялата си кариера Бъч е показвал техническото съвършенство, което се изисква от един астронавт“, каза в изявление Джо Акаба, главен астронавт на НАСА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    И двамата са развалини заради Бай Дън.

    13:16 08.08.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    0 0 Отговор
    Явно хора за Марс няма да има.Роботи.

    13:17 08.08.2025

  • 3 НОИ

    2 0 Отговор
    Няма навършени години за пенсия. Да го изстрелят обратно в Космоса!

    13:20 08.08.2025

  • 4 летец пилот

    3 0 Отговор
    Добре е,че се е пенсионирал човекът. Да е жив и здрав!

    13:21 08.08.2025

  • 5 Професионалист майка

    1 0 Отговор
    Пенсионираният актьор може да ходи сега в Холивуд да прави кариера. То кажи речи разлика от новото и старото му поприще няма. Даже няма да има нужда да сменя и града на месторабота. Просто ще се премести да снима в съседното студио, а и материята му е вече позната. Разликата е само, че на предишната работа е претендирал че снима документални филми, а сега ще снима игрални

    13:27 08.08.2025

  • 6 Посетител

    0 0 Отговор
    Не е чак толкова стар, за пенсиониране, явно обаче последната "мисия" си е казала думата... Дано се възстанови скоро...

    13:41 08.08.2025

  • 7 Биско Чекмеджето

    1 0 Отговор
    Нещо на ТЕЛК ми намирисва......

    13:45 08.08.2025