Обявиха част от участниците в новото риалити - "Traitors: Игра на предатели" (СНИМКИ)

Тази есен 25 популярни личности ще се впуснат в първия сезон на българската адаптация на световната сензация “Traitors: Игра на предатели”. Форматът, който покори зрителите в над 30 държави и се превърна в глобално риалити събитие с милиони почитатели, дебютира у нас тази есен по bTV.
Начело на това мащабно телевизионно приключение застава Владо Карамазов – актьор с ярко екранно присъствие и запомняща се харизма, който ще поведе зрителите и участниците през мъгливия лабиринт от съюзи, лъжи и предателства.
“Имението на тайните тръпне в очакване на велика игра!“, споделя Владо Карамазов.
Сред участниците, които ще имат възможност да пристъпят в имението на тайните са волейболната легенда Владо Николов, чийто авторитет и вроден усет към стратегията обещават вълнуваща игра, и актрисата и модел Диляна Попова, която влиза с ледена решимост и поглед, който вижда отвъд маските.
Venci Venc’ – артист с много лица, ще се впусне в играта с усмивка, но и с тънко умение да разчита всеки фалш. Към участниците се присъединяват Георги Янев - с репутация на стратег и умението да преценява ходовете си с точност и Мира Радева – социолог по професия и стратег по природа, която е готова да анализира всеки играч, да усеща нагласите и да контролира хода на играта.
Снимките на “Traitors: Игра на предатели” приключиха преди броени дни, а комплекс “Бонония Естейт” край Видин беше превърнат в свят, където всяка дума е оръжие, а всяко мълчание – заплаха. Тази есен зрителите ще имат възможността да надникнат в този затворен свят на подозрения, съюзи и напрежение, в който не всеки е този, за когото се представя.
Кои ще бъдат останалите 20 участници? Кой ще бъде предател и кой праведен? Ще успеят ли праведните да се преборят с предателите или ще изгубят играта? Наближава моментът, в който никой вече няма да е сигурен в никого.
Отговорите ще бъдат разкрити съвсем скоро. Защото в “ Traitors: Игра на предатели”- доверието може да бъде най-опасното оръжие.
1 Рептил ТВ
12:20 08.08.2025
2 Красимир Петров
12:25 08.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НИКОЙ НЕ
Коментиран от #6, #11
12:26 08.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 в десетката
12:40 08.08.2025
8 Сила
?!? Стратег ...???!!!???
12:49 08.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Точно !
До коментар #4 от "НИКОЙ НЕ":Затова не гледам ,, риалити " измишльотини . Това - също .
13:04 08.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 На английски език пише пак, браво!
изменник, неверник, вероломник, ренегат, отстъпник, издайник,
продажник, шпионин, беглец, дезертьор, стачкоизменник, доносник!
СРАМ ЗА ДУХОВНАТА НЕМОЩ на днешните "творци".
...........
п.с. И пак изписване на английски език на "играта", засрамете се бе, Българи ли сте?!
Подигравате се с България и обуначвате насилствено младото поколение -
никой никога няма да ви го прости.
На кого е нужно този пример с ... предатели?
13:07 08.08.2025
14 пешо
Коментиран от #16
13:11 08.08.2025
15 не гледам
Коментиран от #18
13:20 08.08.2025
16 Сила
До коментар #14 от "пешо":Охоооо , глей са кво става , пай се братчед !!! Нали пак е соло и вече е излязла на лов за балъчета като предишното !!! Сега ще ни облъчва от секви ТВ формати , къде както може да се докопа баба ти Мира !!! Освен това имайте го в предвид , че бръмчи и по горите и чукарите в планините , да внимават освен опитните планинари също и невинни съботно неделни туристи !!! Бай бабо да не те срещне баба ви Мира в гората .....!!!😍
13:26 08.08.2025
17 Сивата котка
13:33 08.08.2025
18 да ти кажа
До коментар #15 от "не гледам":избирателите на бат Бойко.
13:40 08.08.2025
19 ники
13:45 08.08.2025