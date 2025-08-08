Новини
Обявиха част от участниците в новото риалити - "Traitors: Игра на предатели" (СНИМКИ)

8 Август, 2025 12:45 1 064 19

Тази есен 25 популярни личности ще се впуснат в първия сезон на световната сензация

Обявиха част от участниците в новото риалити - "Traitors: Игра на предатели" (СНИМКИ) - 1
Снимки: bTV
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Тази есен 25 популярни личности ще се впуснат в първия сезон на българската адаптация на световната сензация “Traitors: Игра на предатели”. Форматът, който покори зрителите в над 30 държави и се превърна в глобално риалити събитие с милиони почитатели, дебютира у нас тази есен по bTV.

Начело на това мащабно телевизионно приключение застава Владо Карамазов – актьор с ярко екранно присъствие и запомняща се харизма, който ще поведе зрителите и участниците през мъгливия лабиринт от съюзи, лъжи и предателства.

Имението на тайните тръпне в очакване на велика игра!“, споделя Владо Карамазов.

Сред участниците, които ще имат възможност да пристъпят в имението на тайните са волейболната легенда Владо Николов, чийто авторитет и вроден усет към стратегията обещават вълнуваща игра, и актрисата и модел Диляна Попова, която влиза с ледена решимост и поглед, който вижда отвъд маските.

Снимка: bTV

Снимка: bTV

Venci Venc’ – артист с много лица, ще се впусне в играта с усмивка, но и с тънко умение да разчита всеки фалш. Към участниците се присъединяват Георги Янев - с репутация на стратег и умението да преценява ходовете си с точност и Мира Радева – социолог по професия и стратег по природа, която е готова да анализира всеки играч, да усеща нагласите и да контролира хода на играта.

Снимка: bTV

Снимките на “Traitors: Игра на предатели” приключиха преди броени дни, а комплекс “Бонония Естейт” край Видин беше превърнат в свят, където всяка дума е оръжие, а всяко мълчание – заплаха. Тази есен зрителите ще имат възможността да надникнат в този затворен свят на подозрения, съюзи и напрежение, в който не всеки е този, за когото се представя.

Снимка: bTV

Снимка: bTV

Кои ще бъдат останалите 20 участници? Кой ще бъде предател и кой праведен? Ще успеят ли праведните да се преборят с предателите или ще изгубят играта? Наближава моментът, в който никой вече няма да е сигурен в никого.

Отговорите ще бъдат разкрити съвсем скоро. Защото в “ Traitors: Игра на предатели”- доверието може да бъде най-опасното оръжие.

Всичко за “Traitors: Игра на предатели” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Рептил ТВ

    27 2 Отговор
    Облъчват хората с глупости, после що народа е хахав

    12:20 08.08.2025

  • 2 Красимир Петров

    25 1 Отговор
    Поредната боза

    12:25 08.08.2025

  • 4 НИКОЙ НЕ

    7 6 Отговор
    ГО КАРА НАРОДА С ПИСТОЛЕТ НАСОЧЕН КЪМ ГЛАВАТА ДА ГЛЕДА ТЕЗИ ТЪПОТИИ.НАРОДА СИ ГО ИСКА.КВИТ ИНТЕРЕСИТЕ ТАКЪВ И НАРОДА.

    Коментиран от #6, #11

    12:26 08.08.2025

  • 7 в десетката

    9 0 Отговор
    предатели буквално

    12:40 08.08.2025

  • 8 Сила

    13 0 Отговор
    Алоууууу , баба Мира .....ха ха ха ха ....намали малко фотошопа ей , толкова нелепо че чак плашещо !!!!? А относно " стратег по природа и готова да анализира ...." ...не можа ли да предвидиш , че като се загаджиш с 30 годишен селски ръб а то си на 47 , след 20 години той ще е на 50 а ти почти на 70 ....не помисли ли , как ще завърши тая провинциална читалищна драматична постановка ..
    ?!? Стратег ...???!!!???

    12:49 08.08.2025

  • 11 Точно !

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "НИКОЙ НЕ":

    Затова не гледам ,, риалити " измишльотини . Това - също .

    13:04 08.08.2025

  • 13 На английски език пише пак, браво!

    4 0 Отговор
    СПОРЕД БЪЛГАРСКИ ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК:
    изменник, неверник, вероломник, ренегат, отстъпник, издайник,
    продажник, шпионин, беглец, дезертьор, стачкоизменник, доносник!
    СРАМ ЗА ДУХОВНАТА НЕМОЩ на днешните "творци".
    ...........
    п.с. И пак изписване на английски език на "играта", засрамете се бе, Българи ли сте?!
    Подигравате се с България и обуначвате насилствено младото поколение -
    никой никога няма да ви го прости.
    На кого е нужно този пример с ... предатели?

    13:07 08.08.2025

  • 14 пешо

    5 0 Отговор
    пак ли тая кошница мира радева

    Коментиран от #16

    13:11 08.08.2025

  • 15 не гледам

    5 0 Отговор
    Има ли някой, който да гледа тия тъпотии???

    Коментиран от #18

    13:20 08.08.2025

  • 16 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "пешо":

    Охоооо , глей са кво става , пай се братчед !!! Нали пак е соло и вече е излязла на лов за балъчета като предишното !!! Сега ще ни облъчва от секви ТВ формати , къде както може да се докопа баба ти Мира !!! Освен това имайте го в предвид , че бръмчи и по горите и чукарите в планините , да внимават освен опитните планинари също и невинни съботно неделни туристи !!! Бай бабо да не те срещне баба ви Мира в гората .....!!!😍

    13:26 08.08.2025

  • 17 Сивата котка

    2 0 Отговор
    То тия ако са част от участниците, ссъ страх да ги гледаш.

    13:33 08.08.2025

  • 18 да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "не гледам":

    избирателите на бат Бойко.

    13:40 08.08.2025

  • 19 ники

    0 0 Отговор
    Поредната .... И великте участници... На пръсти се броят тези за които би трябвало да се пише...Освен Владо Николов, за кой от другите... Диляна "леден поглед" модел, актриса...Стига вече с тези "миски, моделки, манекенки, фолк..." С какво прославиха България, каъв приност имат за нейното пополязиране или с какъв модел на поведение се представят пред младото поколение, за да бъдат пример за подражание.... Облъчват зрителите само с глупости. Колко са предаванията с образователна, научна, историческа и т.н. насоченост?!

    13:45 08.08.2025