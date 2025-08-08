Млада жена озадачи лекарите - не може да спре да получава оргазми

Лекари в Китай остават озадачени от случая на млада жена, която изпитва неконтролируеми оргазми многократно всеки ден, поставяйки я в постоянно състояние на възбуда. Тази необичайна ситуация поставя под въпрос редица медицински теории и предизвиква нови изследвания в областта на неврологията и психологията, пише nypost.com.

"Симптомите на сексуално възбуждане се характеризират с повторни и спонтанни оргазми", пишат докторите Дзин Ян и Дафанг Оуян от Пекинския университет в своето изследване, публикувано в AME Case Reports.

В продължение на пет години 20-годишната жена, която остава анонимна, е страдала от това състояние — без да има сексуална стимулация, което накарало специалистите да поставят диагнозата "постоянно генитално възбуждане" (PGAD), съобщава PsyPost.

Въпреки че това заболяване може да звучи като безкрайно удоволствие, постоянната възбуда всъщност води до сериозни проблеми. Тя може да причини "значително увреждане на психосоциалното благосъстояние и ежедневното функциониране", според изследването.

Това със сигурност важи за пациентката, която изпитвала силен стрес и не можела да посещава училище или работа, нито да поддържа социални отношения.

За съжаление, диагнозата PGAD е отнела много време, за да бъде поставена. Симптомите на жената започнали на 14-годишна възраст, когато усещала "електрическо" усещане в корема и тазови контракции, наподобяващи оргазми.

Нещо по-странно обаче, по същото време тя започнала да проявява увеличена чувствителност и странни вярвания, като например, че другите могат да четат мислите ѝ, което я довело до хоспитализация година по-късно, за лечение на депресивни и психотични симптоми.

Въпреки лечението с антиепилептични и психиатрични лекарства, симптомите не отшумявали и пациентката започнала да вярва, че постоянните ѝ оргазми се дължат на външни стимули.

Когато накрая потърсила помощ в болницата, състоянието ѝ се влошило до такава степен, че тя едва успявала да обясни симптомите си без да бъде прекъсвана от оргазми.

Невролозите първоначално изключили епилепсия чрез мониторинг с ЕЕГ и други тестове, докато физическите прегледи не показали структурни аномалии в мозъка или репродуктивните органи, които да предизвикват постоянната възбуда.

След известно време, лекарите поставили диагнозата PGAD след като прилагането на антипсихотични лекарства довело до намаляване както на оргазмите, така и на делюзиите ѝ.

След няколко седмици лечение състоянието на пациентката се подобрило до такава степен, че тя могла да се върне на работа и да възобнови социалния си живот.

Въпреки това, всеки път, когато прекрати лечението, симптомите се връщали с още по-голяма сила.

За съжаление, PGAD все още остава относително непознато заболяване. Въпреки че е официално описано през 2001 г., заболяването засяга около 1% от жените в САЩ, но често остава недиагностицирано, според Cleveland Clinic.

Възможните причини включват проблеми с нервната система, притока на кръв, както и антидепресантни медикаменти.

Някои изследвания дори свързват заболяването с дисбаланс в нивата на допамин, невротрансмитер, който играе роля в системата за възбуда и награда в мозъка.

Лечението с антипсихотични медикаменти вероятно е потиснало този допаминов отговор, като по този начин е намалило симптомите на възбуда при пациентката.

За съжаление, PGAD все още няма сигурно решение и остава едно от мистериозните и недостатъчно изследвани заболявания в съвременната медицина.