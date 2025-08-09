Новини
Любопитно »
На 97 си отиде астронавтът Джим Ловел, командир на космическата мисия „Аполо 13”

9 Август, 2025 06:03, обновена 9 Август, 2025 05:07 547 1

Той бе и ветеран от експедициите „Джемини VII“, „Джемини XII“, „Аполо 8“

На 97 си отиде астронавтът Джим Ловел, командир на космическата мисия „Аполо 13” - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Астронавтът Джим Ловел е починал на 97-годишна възраст, съобщи SkyNews. Ловел беше командир на космическата мисия „Аполо 13” и ветеран от експедициите „Джемини VII“, „Джемини XII“, „Аполо 8“, предаде NOVA.

В своя официален профил в платформата Х от НАСА написаха: „Натъжени сме от кончината на Джим Ловел, командир на „Аполо 13” и четирикратен ветеран в космически експедиции".

„Историята на Ловел беше вдъхновение за милиони хора по света. Неговата смелост под натиск помогна да прокараме пътя си към Луната и отвъд нея – пътешествие, което продължава и днес”.

По време на експедицията си с „Аполо 13” Ловел успя да се върне безопасно на Земята след експлозия на кислороден резервоар, с което превърна провалилата се мисия в триумф.

Той трябваше да бъде и петият човек, стъпил на Луната. Полетът му обаче беше застрашен от внезапната експлозия, която се случи на разстояние от 200 000 мили от Земята.

Администраторът на НАСА Шон Дъфи заяви, че животът и работата на астронавта „са вдъхновили милиони хора през десетилетията“.

„Той беше истински пионер. От „Джемини” до „Аполо”, Джим помогна на нашата нация да изкове исторически път в космоса, който ни води напред към предстоящите мисии „Артемида“ до Луната и отвъд нея”, заяви Дъфи.


САЩ
