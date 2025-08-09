Вулкан в Камчатка изхвърли пепел на 10 хиляди метра в небето

Облак и пепел с височина до 10 км е регистриран на вулкана Ключевская сопка в Камчатка. Част от пепелта може да падне в населените райони на Усть-Камчатския окръг, съобщи Telegram каналът на руското Министерство на извънредните ситуации за Камчатски край.

„Според Камчатската група за реагиране при вулканични изригвания, сутринта на 10 август е регистриран пепелен облак от вулкана Ключевской /4750 м/ на височина 10 000 метра. В района на вулкана е обявен код „червено“ за авиационна опасност“, се казва в съобщението.

Облакът се разпространява в посока изток-североизток към Берингово море. Селището Уст-Камчатск и село Крутоберегово от общинския район Уст-Камчатски са по маршрута му и там не е изключено падане на малко количество пепел, както и в други населени места от общинския район Уст-Камчатски, ако посоката на вятъра се промени.

Спасителите препоръчват хората да останет на закрито в случай на падане на пепел в населените места, като плътно затворят вратите и прозорците. При необходимост те трябва да се движат по улиците с лични предпазни средства. Ако пепелта започне да прониква в домовете, се препоръчва носенето на респиратори или маски, напоени със содов разтвор.

По-рано регионалното Министерство на извънредните ситуации съобщи, че пет вулкана продължават да бъдат активни: Безименни, Шивелуч, Ключевской, Каримски, Крашенинников.

Сутринта на 30 юли край бреговете на Камчатка стана мощно земетресение. То бе най-силното от 1952 г. насам и бе последвано от цунами.