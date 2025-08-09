"Кетаминовата кралица", обвинена за смъртта на Матю Пери, се изправя пред съда

Следващия месец започва делото срещу жената, обвинена в продажбата на смъртоносната доза кетамин на звездата от сериала „Приятели“ Матю Пери, съобщава SkyNews.

Процесът срещу 42-годишната Джасвин Сангха, известна с прозвището „Кралицата на кетамина“, е насрочен за 23 септември по разпореждане на съдия в Лос Анджелис. Тя е единственият обвиняем, който ще застане пред съд по случая, след като четирима други подсъдими сключиха споразумения с прокуратурата.

Сангха, която не се признава за виновна, е обвинена по пет точки за незаконно разпространение на кетамин, включително и по едно обвинение за разпространение, довело до смърт. Процесът срещу нея беше отлаган четири пъти, тъй като защитата настояваше за повече време, за да прегледа доказателствата на прокуратурата и да завърши собственото си разследване.

Матю Пери почина в дома си през октомври 2023 г. на 54-годишна възраст. По данни на съда, в дните преди смъртта си актьорът е получавал кетамин от личния си лекар като лечение срещу депресия — практика, която напоследък набира популярност заради терапевтичните ефекти на упойката. Според съдебните документи Пери е приемал кетамин по шест до осем пъти дневно.

Прокуратурата твърди, че след като неговият лекар, д-р Салвадор Пласенсия, отказал да му осигурява по-големи количества, Пери незаконно е потърсил допълнителни дози. Обвинението сочи, че той се е обърнал към Сангха, която се е представяла като „доставчик на наркотици за знаменитости с първокласно качество“.

Асистентът и близък приятел на актьора са признали, че са купували големи количества кетамин от Сангха, включително 25 флакона срещу 6 000 долара в брой — само дни преди смъртта му. Прокуратурата твърди, че именно в тази доставка се е съдържала смъртоносната доза.

Миналия месец д-р Пласенсия, както и личният асистент на Пери, негов приятел и още един лекар, се признаха за виновни в незаконно разпространение на кетамин. Присъдите им все още не са произнесени.