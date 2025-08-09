Новини
Софи Маринова прибира 300 бона за месец

Софи Маринова прибира 300 бона за месец

9 Август, 2025 13:06 1 381 16

Ромската перла има над 30 участия през август

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Август се очертава като златен месец за Софи Маринова. Емблематичната певица, позната като „ромския славей“ на българската сцена, има насрочени цели 34 участия в рамките само на този месец.

По неофициална информация, хонорарът на Маринова за едно участие е около 10 000 лева, като се предполага, че сумата може да е нараснала през последните месеци. Ако това е вярно, приходите ѝ за август ще надхвърлят 300 000 лева.

Програмата ѝ включва разнообразни изяви – в механи, дискотеки, на общински събития и частни тържества.



  • 1 Сега

    9 1 Отговор
    Разболяхте всички поп и рок "изпълнители"!

    13:09 09.08.2025

  • 2 Питам:

    24 1 Отговор
    ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ ПЛАЩА ЛИ ? После и тя да не плаче за пенЦия????????????

    Коментиран от #8

    13:10 09.08.2025

  • 3 1488

    12 0 Отговор
    то и тони стораро и брат му продават б0клуци на битака отделно се занимават с ало измами

    13:11 09.08.2025

  • 4 Ъес

    9 0 Отговор
    Измрете всички уродливи цигански изчадия адови

    13:12 09.08.2025

  • 5 Мизерна територия сме

    13 1 Отговор
    Само чалгата ще ни изкара от кризата ,и БВП ще се повиши със сто процента

    13:12 09.08.2025

  • 6 Гринго

    4 0 Отговор
    Пак ще и счупя ръката. На септември да ми приготви парата.

    13:13 09.08.2025

  • 7 Болярче

    0 2 Отговор
    Работи и печели.

    13:13 09.08.2025

  • 8 Казвам

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Питам:":

    Освен вашите поп и рок изпълнители който квичат за пенсия, от поп фолка никой не е квичал! Работят и на години без да мрънкат. Като питаш такива неща личи че нямаш умствен капацитет!

    13:15 09.08.2025

  • 9 Име

    10 1 Отговор
    Много добре се изпират пари през подобни бизнеси!

    13:18 09.08.2025

  • 10 баба ти Ванга

    8 1 Отговор
    Дано братушките дойдат по скоро,да ни избавят от чалга помията.

    13:20 09.08.2025

  • 11 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Пере пари от бизнеса с бежанци.

    13:21 09.08.2025

  • 12 хер ФЛИК

    10 0 Отговор
    Като има кой да дава , винаги ще се намери и кой да взема !
    Дори бат Бойче и Делян Шопаров ще ви го потвърдят !

    13:24 09.08.2025

  • 13 да ти кажа

    9 0 Отговор
    Аз работя 10 години за тия пари...ще взема и аз да пропея........

    13:29 09.08.2025

  • 14 Тома

    4 0 Отговор
    Тихо да не чуе Гринго

    13:50 09.08.2025

  • 15 Перо

    2 0 Отговор
    Не знам как набира такива суми от кръчми, но това не е важно! Важно е, дали се осигурява, да не се окаже след време на социална пенсия, протести, социални помощи и искане на персонална пенсия “по заслуги”, като някои нейни колеги!

    14:18 09.08.2025

  • 16 Тони Монтана

    1 0 Отговор
    Малко ме съмнява точно кръчмата Вълчан Войвода в Китен да и даде 10 бона за 1 час лаене.Трябва вътре да има поне 500 човека и всеки да е съгласен да даде 20лв. отгоре над сметката си за ядене и пиене и тази да вие до бога.Не мисля, че има толкова баламурници.Между другото оправиха ли храната в кръчмата Вълчан Войвода, че последния път когато седнах беше под всякаква критика.

    14:30 09.08.2025