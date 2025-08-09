Софи Маринова прибира 300 бона за месец

Август се очертава като златен месец за Софи Маринова. Емблематичната певица, позната като „ромския славей“ на българската сцена, има насрочени цели 34 участия в рамките само на този месец.
По неофициална информация, хонорарът на Маринова за едно участие е около 10 000 лева, като се предполага, че сумата може да е нараснала през последните месеци. Ако това е вярно, приходите ѝ за август ще надхвърлят 300 000 лева.
Програмата ѝ включва разнообразни изяви – в механи, дискотеки, на общински събития и частни тържества.
