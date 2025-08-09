Софи Маринова прибира 300 бона за месец

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Днес вътрешният свят е изключително активен – възможни са сънища, прозрения или усещания без видима причина. Пълнолунието ви показва какво е време да пуснете от подсъзнанието си. Посветете си време и се доверете на интуицията.

Водолей (21.01 - 19.02) Светлината е насочена към вас – пълнолунието е във вашия знак. Възможно е да осъзнаете как сте се променили и какво вече не ви подхожда. Бъдете верни на себе си, дори ако това означава да оставите нещо зад гърба си.

Козирог (23.12 - 20.01) Темата за личните ви ресурси, ценности и сигурност излиза на преден план. Пълнолунието ви дава възможност да преразгледате приоритетите си и да се освободите от ненужни задължения. Поканете повече лекота в отношението към материалния свят.

Стрелец (23.11 - 22.12) Пълнолунието осветява тема, свързана с мислене, комуникация или обучение. Може да получите важно послание или да усетите, че е време да изразите истина, която отлагате. Словото ви има сила – използвайте го отговорно.

Скорпион (24.10 - 22.11) Може да усетите силно желание за промяна у дома или нужда да освободите стара семейна тежест. Пълнолунието ви дава шанс да прекъснете модел, който не ви носи мир. Денят е подходящ за вътрешна работа и ясно заявяване на граници.

Везни (24.09 - 23.10) Денят носи прилив на емоции, свързани с любов, творчество или дете. Пълнолунието ви показва какво искате да изразите и от какво вече не ви е страх. Отворете сърцето си – радостта идва, когато позволите на душата да говори.

Дева (24.08 - 23.09) Днес ще усетите ясно къде е напрежението в ежедневието или грижата за тялото. Пълнолунието е момент да сложите точка на нещо, което ви изтощава. Преобразете рутината си така, че да служи на здравето и вдъхновението ви.

Лъв (24.07 - 23.08) Пълнолунието осветява партньорствата ви – какво давате, какво получавате и къде е равновесието. Възможно е да излезе наяве стара тема във взаимоотношенията. Денят ви кани към искреност и готовност да се покажете такива, каквито сте.

Рак (22.06 - 23.07) Финансова или емоционална тема достига своята кулминация. Денят ви подтиква да се освободите от чувство за зависимост или страх от загуба. Възможно е да вземете важно решение, което ви приближава до лична стабилност.

Близнаци (22.05 - 21.06) Днес се отваря възможност да осъзнаете какво вярвате и къде сте готови да надскочите себе си. Пълнолунието осветява теми на учене, пътуване и визия за бъдещето. Може да се появи неочаквана покана или идея – приемете я с любопитство.

Телец (21.04 - 21.05) Възможно е да усетите напрежение между дома и професионалния си път. Пълнолунието изважда наяве въпрос, свързан с посока, признание и сигурност. Слушайте какво казва вътрешният ви глас – той знае кога сте на точното място.