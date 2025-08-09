Порнозвезда: Роналдо е най-добрият любовник в света

Бразилската порномоделка Андреса Урах смята, че най-добрият любовник в кариерата ѝ е бил футболистът Кристиано Роналдо, съобщава National World, предава dariknews.bg.
В интервю за телевизионното предаване De Frente com Blogueirinha, Урах каза, че се е запознала с Роналдо през 2013 г. в Мадрид. Той ѝ е платил за секс. „Беше хубаво, беше запомнящ се момент, той е най-добрият в света. Всички знаят, че по-късно сме се скарали, но това е в миналото. Продължи само няколко часа. Беше наистина хубаво“, разказва моделката.
Урах многократно е говорила за срещата си с Роналдо. Самият футболист отрича, че някога е имал нещо общо с нея. Той нарича историите на порно модела „чиста фантазия и фалшивост“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Елементарно
16:30 09.08.2025
2 Хаха
16:31 09.08.2025
3 Мъж
16:37 09.08.2025
4 Фолклорист
17:04 09.08.2025
5 а писарката
дет е зачекнала
за най-добрият любовник
17:10 09.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тиква
17:30 09.08.2025
8 Експерт
17:31 09.08.2025
9 Тома
17:45 09.08.2025