Порнозвезда: Роналдо е най-добрият любовник в света

9 Август, 2025 16:28 1 155 9

Бразилската порномоделка твърди, че футболистът ѝ е платил за секс

Порнозвезда: Роналдо е най-добрият любовник в света - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Бразилската порномоделка Андреса Урах смята, че най-добрият любовник в кариерата ѝ е бил футболистът Кристиано Роналдо, съобщава National World, предава dariknews.bg.

В интервю за телевизионното предаване De Frente com Blogueirinha, Урах каза, че се е запознала с Роналдо през 2013 г. в Мадрид. Той ѝ е платил за секс. „Беше хубаво, беше запомнящ се момент, той е най-добрият в света. Всички знаят, че по-късно сме се скарали, но това е в миналото. Продължи само няколко часа. Беше наистина хубаво“, разказва моделката.

Урах многократно е говорила за срещата си с Роналдо. Самият футболист отрича, че някога е имал нещо общо с нея. Той нарича историите на порно модела „чиста фантазия и фалшивост“.


  • 1 Елементарно

    6 3 Отговор
    Най-щедрият.

    16:30 09.08.2025

  • 2 Хаха

    9 3 Отговор
    Пеналдо е един португалски циганин комплексар.

    16:31 09.08.2025

  • 3 Мъж

    4 1 Отговор
    Ах , Божидара , Божидара ! Научих нещо ново от тебе ! Значи , когато един мъж плаща за секс , става велик любовник ?! А мъжете в които жените се влюбват безплатно не са на такова ниво !!! Жени , търсете великите любовници при проститутките ! Причаквате ги на стълбището , и само като посегнат към звънеца на проститутката - фрас по главата с нещо тежко , и влачите в апартамента !

    16:37 09.08.2025

  • 4 Фолклорист

    6 0 Отговор
    Ами ако лъже? Да не би пък той да й е платил, за да говори тя такива неща пред медиите? Нали народът е казал: "На к. да не вЕрваш!"

    17:04 09.08.2025

  • 5 а писарката

    2 1 Отговор
    какво ще сподели по темата
    дет е зачекнала
    за най-добрият любовник

    17:10 09.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тиква

    2 0 Отговор
    Нормална жена,никога няма да погледне на тоя нарцис,само проститутки.

    17:30 09.08.2025

  • 8 Експерт

    0 0 Отговор
    Тази порно-моделка поне в лице мяза на махленска тетка на средна възраст. Не знам иначе как е и какви мющерии биха отишли при нея.

    17:31 09.08.2025

  • 9 Тома

    0 0 Отговор
    Не по добри са коментиращите във факти

    17:45 09.08.2025