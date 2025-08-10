Новини
Любопитно »
След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

10 Август, 2025 09:09 548 6

  • астронавти-
  • мкс-
  • spacex-
  • завръщане

По време на престоя си на МКС екипажът проведе серия от научни експерименти, изучавайки растежа на растенията и как клетките реагират на гравитацията

След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Екипаж от един японски и двама американски астронавти, както и един руски космонавт, се завърна на Земята днес след успешното кацане на капсулата „Дракон“ на „СпейсЕкс“ край бреговете на Калифорния, предаде АФП, позовавайки се на видеозапис, излъчен от космическата компания.

Американките Ан Макклейн и Никол Айърс, руснакът Кирил Песков и японецът Такуя Ониши прекараха близо пет месеца в космоса. Тяхното завръщане завършва десетата ротационна мисия на екипажа до Международната космическа станция (МКС), проведена като част от Програмата за търговски екипажи на НАСА, създадена, за да наследи ерата на космическите совалки чрез партньорство с частния сектор.

Капсулата „Дракон“ на милиардера Илон Мъск се приводни в Тихия океан в 8:34 ч. местно време (18:34 ч. българско), след като се отдели от МКС предния ден.

Спускането ѝ беше забавено от навлизането ѝ в земната атмосфера и след това от огромни парашути.

По време на престоя си на МКС екипажът проведе серия от научни експерименти, изучавайки растежа на растенията и как клетките реагират на гравитацията.

През март излитането им в космоса е било наблюдавано отблизо, тъй като трябваше да завърне на земята двама американски астронавти, които бяха блокирани в космоса в продължение на девет месеца. Макар и първоначално мисията им да беше планирана за осем дни през 2024 г., Бъч Уилмор и Суни Уилямс останаха блокирани на МКС поради повреда на космическия кораб „Старлайнър“ на „Боинг“, който ги транспортира до там, припомня БТА.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Висока класа мъж

    1 0 Отговор
    Някой жени никога няма да пипнат хубав мъж в този живот 🤭🤭🤭🥳

    09:11 10.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Днес да се завърнат от МКС е събитие, а преди половин век с лекота се завръщаха от Луната🤔
    За сравнение към НЕумните :
    МКС- Земя е като
    Варна-София 🤔,
    Луна- Земя в като
    ДЕСЕТ обиколки по Екватора🤔🤔
    Телефонът Ви днес е по мощен от компютър на НАСА тогава 🤔🤔🤔

    09:19 10.08.2025

  • 3 оценка

    0 0 Отговор
    Спускането ѝ трябва да бъде забавено в навлизането ѝ в земната атмосфера,защото от триенено на повърхността й с атмосферните газове води до покачнане на температурата на метала се покачва много. Затова са парашутите,да могат да намалят скоростта на апарата и приводняването му да е безопасно.

    09:20 10.08.2025

  • 4 хараре

    0 0 Отговор
    Екипаж от един японски , двама американски астронавти и един руски космонавт, се завърна на Земята. ЗАЩО ЕДИНИЯТ Е АСТРОНАВТ,А ДРУГИЯТ Е КОСМОНАВТ?

    09:30 10.08.2025

  • 5 123

    0 0 Отговор
    Браво , но би било добре да се каже с какво са отишли и как се връщат в 99,9 % от случаите.Нали сме за обективна журналистика.

    09:43 10.08.2025

  • 6 Мъж

    0 0 Отговор
    Циганския актив никога няма да пипне хубав мъж в този живот 🤭🤭💯

    09:58 10.08.2025