Азис отново провокира, награби нова гола жена в басейна (СНИМКИ)

Попфолк идолът Азис отново предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. След като само преди дни публикува серия горещи кадри с риалити звездата от „Биг Брадър“ Атижа, на които тя позира чисто гола до него, певецът вече е в компанията на нова дама.
Снимките, появили се в профила му, показват Азис и млада жена на име Даниела в басейна на дома му в Костинброд. В един от кадрите двамата дори се целуват, а в описанието певецът не крие възхищението си, наричайки я „вкусна“.
Реакцията на последователите не закъсня. „Къде е Атижа?“ и „Нали тя беше голямата любов?“ бяха сред най-честите въпроси под публикацията. Отговорът на Азис дойде в Instagram стори: „Тя ни снима с телефона. Не може да сме тримата без условия“. На провокативния коментар „Колко често ги сменяш?“ той репликира лаконично: „Колкото си искам! Никой не ми държи сметка“.
1 Пич
Коментиран от #9
10:58 10.08.2025
2 6135
Може да ви учуди, но някои от нас не ходим по такива сметища.
10:58 10.08.2025
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ЮЖНА КОРЕЯ
11:03 10.08.2025
4 смях
11:03 10.08.2025
5 БеГемот
11:05 10.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 циганин
11:19 10.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ...
До коментар #10 от "Пич":Сложих ти плюс за да не си такъв киселяк !
11:32 10.08.2025
12 Спрете
11:33 10.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пич
11:58 10.08.2025