Азис отново провокира, награби нова гола жена в басейна (СНИМКИ)

10 Август, 2025 10:54 1 253 15

Феновете питат: „Къде е Атижа?“

Азис отново провокира, награби нова гола жена в басейна (СНИМКИ) - 1
Снимкаа: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Попфолк идолът Азис отново предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. След като само преди дни публикува серия горещи кадри с риалити звездата от „Биг Брадър“ Атижа, на които тя позира чисто гола до него, певецът вече е в компанията на нова дама.

Снимките, появили се в профила му, показват Азис и млада жена на име Даниела в басейна на дома му в Костинброд. В един от кадрите двамата дори се целуват, а в описанието певецът не крие възхищението си, наричайки я „вкусна“.

Реакцията на последователите не закъсня. „Къде е Атижа?“ и „Нали тя беше голямата любов?“ бяха сред най-честите въпроси под публикацията. Отговорът на Азис дойде в Instagram стори: „Тя ни снима с телефона. Не може да сме тримата без условия“. На провокативния коментар „Колко често ги сменяш?“ той репликира лаконично: „Колкото си искам! Никой не ми държи сметка“.


  • 1 Пич

    9 0 Отговор
    Хахаха..... това е като аз да награбя веганска храна! Когато не ме гледат , ще я изхвърля !!!

    Коментиран от #9

    10:58 10.08.2025

  • 2 6135

    14 0 Отговор
    Минимални звездички ако не спрете да препращате към Инстаграм.
    Може да ви учуди, но някои от нас не ходим по такива сметища.

    10:58 10.08.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    ДАЖЕ ИНДИЙЦИТЕ ЩЯХА ДА ГО ЕКСТРАДИРАТ
    В ЮЖНА КОРЕЯ

    11:03 10.08.2025

  • 4 смях

    11 0 Отговор
    Кило мега гига важно. Май му залязва звездата, щом ни занимавате с неважности.

    11:03 10.08.2025

  • 5 БеГемот

    6 0 Отговор
    Ужас!Шокиран съм....

    11:05 10.08.2025

  • 8 циганин

    4 0 Отговор
    кой съм аз джипси

    11:19 10.08.2025

  • 11 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Сложих ти плюс за да не си такъв киселяк !

    11:32 10.08.2025

  • 12 Спрете

    6 0 Отговор
    Да ни набутвате този!

    11:33 10.08.2025

  • 15 Пич

    0 0 Отговор
    Бреий..... Стоянова , защо три. еш като пишем за гею. вити ?! Нали те са като въздуха и водата за всяко европейско същество ( 72+ същества ) ?!

    11:58 10.08.2025