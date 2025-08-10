Новини
Маги Халваджиян подготвя ново музикално шоу с бляскаво жури (СНИМКА)

10 Август, 2025 15:53 1 135 14

  • маги халваджиян-
  • ново шоу-
  • музикално предаване-
  • жури

Продуцентът събира Меди, Саня, Малин Кръстев и Фънки

Маги Халваджиян подготвя ново музикално шоу с бляскаво жури (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Музикалната сцена в България е на път да получи нов силен тласък – продуцентът Маги Халваджиян подготвя формат, вдъхновен от легендарния „Х Фактор“. Въпреки категоричния отказ на Нова телевизия да възроди култовото предаване, Халваджиян не се отказва от идеята да върне на малкия екран шоу за музикални таланти, което да открива нови звезди.

Вече е ясно и кои ще седнат на съдийската маса. Четирима ярки и разнолики професионалисти ще обединят сили в търсенето на следващото музикално чудо на България – попфолк изпълнителят Меди, продуцентката Саня Армутлиева, актьорът Малин Кръстев и рок музикантът Димитър Ковачев – Фънки.

За Меди, който сам премина през кастингите на „Х Фактор“ преди години, това ще е дебют в ролята на жури.

Снимка: TikTok

Макар проектът все още да не е официално обявен, подготовката тече с пълна сила. В социалните мрежи вече се появиха кадри от репетициите, които събуждат спомени за златните сезони на „Х Фактор“. Засега остава мистерия коя телевизия ще излъчва шоуто – Нова или БНТ – но интригата е гарантирана.

Едно е ясно – Маги Халваджиян умее да превръща форматите си в телевизионни събития, а този път разполага и с жури, способно да запали музикалните страсти на страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Анонимен

    10 0 Отговор
    Марагидиг хотел на Халваджяните в Априлци с леден мръсен басейн и никаква платена закуска и бараки с една звезда но прибират пари за три звезди И така се става милионер

    15:57 10.08.2025

  • 2 Гражданин

    14 0 Отговор
    А тези овърни никога не съм ги поглеждал дори.

    15:59 10.08.2025

  • 3 Никой

    5 0 Отговор
    Фънки си има име - защо му слагате прякор - димитър Ковачев

    16:01 10.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Точен

    15 1 Отговор
    Халваджия за бозаджия... Халтура и субгрубкултура.

    16:05 10.08.2025

  • 6 Карл

    13 2 Отговор
    Поредната му простотия. Отблъскващо

    16:08 10.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хитлер

    10 1 Отговор
    Аман от арменски пръдни и миризлаци.Няма наяждане арменската паплач.

    16:11 10.08.2025

  • 9 Мъгъроеб

    9 0 Отговор
    Гнуууууус!

    16:12 10.08.2025

  • 10 спаси ни Господи

    9 0 Отговор
    от тоя арменец

    16:21 10.08.2025

  • 11 Да,да

    2 0 Отговор
    О, нее! Къде са Азис, Гладнишка и Евровото синче?

    16:39 10.08.2025

  • 12 халва

    4 0 Отговор
    Той прави неща измислени от други ,така,че няма няма новаторство от страна на дългокосия продуцент

    16:41 10.08.2025

  • 13 Мойто шоу

    0 0 Отговор
    Ще бъде: Да отървем България от наглите арменци!

    17:01 10.08.2025

  • 14 Габи

    0 0 Отговор
    Смях в залата!Меди и Фънки ли са блясъка на шоуто?Подиграватели ли се с тези фалшиви фанфари за нискотарифни предавания.

    17:05 10.08.2025