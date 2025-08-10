Маги Халваджиян подготвя ново музикално шоу с бляскаво жури (СНИМКА)

Музикалната сцена в България е на път да получи нов силен тласък – продуцентът Маги Халваджиян подготвя формат, вдъхновен от легендарния „Х Фактор“. Въпреки категоричния отказ на Нова телевизия да възроди култовото предаване, Халваджиян не се отказва от идеята да върне на малкия екран шоу за музикални таланти, което да открива нови звезди.

Вече е ясно и кои ще седнат на съдийската маса. Четирима ярки и разнолики професионалисти ще обединят сили в търсенето на следващото музикално чудо на България – попфолк изпълнителят Меди, продуцентката Саня Армутлиева, актьорът Малин Кръстев и рок музикантът Димитър Ковачев – Фънки.

За Меди, който сам премина през кастингите на „Х Фактор“ преди години, това ще е дебют в ролята на жури.

Снимка: TikTok

Макар проектът все още да не е официално обявен, подготовката тече с пълна сила. В социалните мрежи вече се появиха кадри от репетициите, които събуждат спомени за златните сезони на „Х Фактор“. Засега остава мистерия коя телевизия ще излъчва шоуто – Нова или БНТ – но интригата е гарантирана.

Едно е ясно – Маги Халваджиян умее да превръща форматите си в телевизионни събития, а този път разполага и с жури, способно да запали музикалните страсти на страната.