Руският режисьор Юрий Бутусов се удави в Созопол

Известният руски театрален режисьор Юрий Бутусов се удавил по време на плуване в морето на българското Черноморие. Творецът влязъл да плува в събота привечер в морето край Созопол. Мъртво вълнение е причината за трагедията.
Режисьорът Юрий Бутусов е бил на почивка със семейството си в България, когато се е случила трагедията, съобщи директорът на Държавния академичен театър "Евгений Вахтангов" Кирил Крок.
"Такава абсурдна смърт и толкова ранно оттегляне от живота ме шокираха днес. Той беше на почивка със семейството си в България, удави се", коментира трагедията Крок пред руската агенция ТАСС.
За смъртта на 63-годишния режисьор съобщи и актрисата Варвара Шмикова в социалните мрежи.
По-късно информацията беше потвърдена от множество руски медии и театрални критици.
Юрий Николаевич Бутусов е роден на 24 септември 1961 година в Гатчина, близо до Санкт Петербург. Завършил е Корабостроителен институт, но се насочил към театралното изкуство в средата на 90-те години.
Кариерата му започва със студентската постановка от 1996 година "В очакване на Годо" по пиесата на Самюел Бекет, в която участвали бъдещите кинозвезди Константин Хабенски, Михаил Пореченков и Михаил Трухин.
От 2011 до 2018 година Бутусов е главен режисьор и художествен ръководител на Санктпетербургския академичен театър "Ленсовет". През 2018 година поема ръководството на престижния московски театър "Вахтангов", където работи до 2022 година.
През 2000-те години режисьорът работи в московския театър "Сатирикон", където поставя "Ричард III", "Крал Лир" и "Чайка". Главните роли в първите две пиеси изпълнява художественият ръководител на театъра Константин Райкин.
Бутусов създава спектакли със сложна структура, пълни с визуални метафори. Често те се основават на актьорски находки по време на репетициите и представляват поредица от самостоятелни перформанси, свързани с обща тема.
Работил е и в театри в Южна Корея, Норвегия, Дания и Латвия. Юрий Бутусов е носител на шест театрални награди "Златна маска", последната от които получава през април 2021 година за спектакъла "Пер Гюнт" по пиесата на Ибсен.
През ноември 2022 година Бутусов напуска Русия и се установява в Париж, изказвайки се против войната в Украйна. След това работи в театри в чужбина - във Вилнюс поставя пиесата "Розенкранц и Гилденщерн са мъртви" по Том Стопард, а в Рига - "Гогол. Портрет".
Режисьорът е считан за ключов интерпретатор на Бертолд Брехт в руския театър от първото десетилетие на века. Работил е както с класически, така и със съвременни текстове, сътрудничейки с драматурзите Михаил Дурненков и Естер Бол.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скорпи
Коментиран от #4, #19, #23
16:00 10.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дам
16:04 10.08.2025
4 Да, бе,
До коментар #1 от "Скорпи":Според теб пак руснаците са виновни.....
16:05 10.08.2025
5 Мир на праха му
Коментиран от #12
16:06 10.08.2025
6 Лост
-Морето не е до колене.
-Морето много дава,но и много взема.
16:09 10.08.2025
7 Сатана Z
16:10 10.08.2025
8 В Созопол работи бригада
До коментар #2 от "мърсула":полски спасители. Най - добрите спасители от полското чернморие !
Коментиран от #22
16:10 10.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Архимандрисандрит Бибиян
16:11 10.08.2025
11 Украинска връзка
Коментиран от #25
16:12 10.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Професор
Коментиран от #24
16:22 10.08.2025
14 смях в залата
16:23 10.08.2025
15 Е, можеше
16:23 10.08.2025
16 Защото
Коментиран от #26
16:25 10.08.2025
17 АМИ ТО Е ПРЕОБРАЖЕНИЕТО ГОСПОДНЕ
16:32 10.08.2025
18 ренегат
16:37 10.08.2025
19 2554
До коментар #1 от "Скорпи":Е, не може всички да "падат" от високо. Някои ги "самоудавят", други ги "самообесват", на трети им "пада самолета" ...
16:39 10.08.2025
20 Ариел
16:41 10.08.2025
21 Пенчо доктора
16:45 10.08.2025
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "В Созопол работи бригада":Това от Полски Тръмбеш ли?
16:45 10.08.2025
23 Путин
До коментар #1 от "Скорпи":Удобно е и ти побързай да го настигнеш.
16:46 10.08.2025
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Професор":Или Медведев,че Путин има много друга работа.
16:47 10.08.2025
25 Българин
До коментар #11 от "Украинска връзка":Укрите са го чули че говори по руски със семейството си,издебнали са го и са го завлекли на дъното,проклети бандеровци които имат списък със набедени за убийство режисьори,артисти и интелектуалци.
16:50 10.08.2025
26 Анонимен
До коментар #16 от "Защото":Тъппппп! Не четеш ли, че този е противник на Путин
Коментиран от #28
16:50 10.08.2025
27 Ами да, те
16:53 10.08.2025
28 Ами
До коментар #26 от "Анонимен":щом подкрепя Зеления клоун се е насадил !
17:02 10.08.2025