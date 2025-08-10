Новини
Руският режисьор Юрий Бутусов се удави в Созопол

10 Август, 2025 15:57

През ноември 2022 година Бутусов напуска Русия и се установява в Париж, изказвайки се против войната в Украйна

Известният руски театрален режисьор Юрий Бутусов се удавил по време на плуване в морето на българското Черноморие. Творецът влязъл да плува в събота привечер в морето край Созопол. Мъртво вълнение е причината за трагедията.

Режисьорът Юрий Бутусов е бил на почивка със семейството си в България, когато се е случила трагедията, съобщи директорът на Държавния академичен театър "Евгений Вахтангов" Кирил Крок.

"Такава абсурдна смърт и толкова ранно оттегляне от живота ме шокираха днес. Той беше на почивка със семейството си в България, удави се", коментира трагедията Крок пред руската агенция ТАСС.

За смъртта на 63-годишния режисьор съобщи и актрисата Варвара Шмикова в социалните мрежи.

По-късно информацията беше потвърдена от множество руски медии и театрални критици.

Юрий Николаевич Бутусов е роден на 24 септември 1961 година в Гатчина, близо до Санкт Петербург. Завършил е Корабостроителен институт, но се насочил към театралното изкуство в средата на 90-те години.

Кариерата му започва със студентската постановка от 1996 година "В очакване на Годо" по пиесата на Самюел Бекет, в която участвали бъдещите кинозвезди Константин Хабенски, Михаил Пореченков и Михаил Трухин.

От 2011 до 2018 година Бутусов е главен режисьор и художествен ръководител на Санктпетербургския академичен театър "Ленсовет". През 2018 година поема ръководството на престижния московски театър "Вахтангов", където работи до 2022 година.

През 2000-те години режисьорът работи в московския театър "Сатирикон", където поставя "Ричард III", "Крал Лир" и "Чайка". Главните роли в първите две пиеси изпълнява художественият ръководител на театъра Константин Райкин.

Бутусов създава спектакли със сложна структура, пълни с визуални метафори. Често те се основават на актьорски находки по време на репетициите и представляват поредица от самостоятелни перформанси, свързани с обща тема.

Работил е и в театри в Южна Корея, Норвегия, Дания и Латвия. Юрий Бутусов е носител на шест театрални награди "Златна маска", последната от които получава през април 2021 година за спектакъла "Пер Гюнт" по пиесата на Ибсен.

През ноември 2022 година Бутусов напуска Русия и се установява в Париж, изказвайки се против войната в Украйна. След това работи в театри в чужбина - във Вилнюс поставя пиесата "Розенкранц и Гилденщерн са мъртви" по Том Стопард, а в Рига - "Гогол. Портрет".

Режисьорът е считан за ключов интерпретатор на Бертолд Брехт в руския театър от първото десетилетие на века. Работил е както с класически, така и със съвременни текстове, сътрудничейки с драматурзите Михаил Дурненков и Естер Бол.


