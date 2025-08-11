Новини
Актрисата Ема Томпсън: Доналд Тръмп ме покани на среща през 1998

11 Август, 2025 10:15 559 3

  • ема томпсън-
  • актриса-
  • доналд тръмп-
  • среща

И Томпсън, и Тръмп били необвързани по това време

Актрисата Ема Томпсън: Доналд Тръмп ме покани на среща през 1998 - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Актрисата Ема Томпсън разкри, че настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп веднъж я е поканил на среща.

Пред публиката на филмовия фестивал в Локарно, Швейцария, носителката на „Оскар“ разказа тази необичайна история. Беше 1998 г., а Томпсън беше в трейлъра си по време на снимки на „Първични цветове“, когато телефонът звънна, пише БГНЕС.

Беше Доналд Тръмп. Той каза: „Здравейте, аз съм Доналд Тръмп“. Помислих, че е шега и попитах: „С какво мога да ви помогна?“ Може би се нуждаеше от указания от някого“, спомни си тя.

Тогава той каза: „Бих искал да дойдеш и да отседнеш в едно от моите красиви места. Може би да вечеряме заедно“. Аз отговорих: „Е, това е много мило. Много ти благодаря. Ще ти се обадя“, добави актрисата.

И Томпсън, и Тръмп бяха необвързани по това време. Президентът току-що се беше разделил с втората си съпруга Марла Мейпълс, а разводът на Томпсън с Кенет Брана беше потвърден точно същия ден.

Тя отбеляза този странен факт и добави: „Осъзнах, че разводът ми бе финализиран точно същия ден. Сигурно той има хора, които търсят хубава разведена жена, която да вземe под ръка. И той е намерил номера ми в трейлъра ми. Искам да кажа, това е преследване“.

Томпсън, която е дългогодишен поддръжник на Лейбъристката партия и определено не е фен на Тръмп, се пошегува: „Можех да изляза на среща с Доналд Тръмп и тогава щях да имам история за разказване“.


Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    3 0 Отговор
    Може да я е изнасилил.

    10:20 11.08.2025

  • 2 Само питам

    2 0 Отговор
    Как ли я е яд сега че не е отишла на среща ...

    10:36 11.08.2025

  • 3 била млада тогава

    1 0 Отговор
    ама се надула както посестримите
    и изпуснала шекерената играчка
    и сега съжаляв че не е

    и по добре
    че щеше да има друго дело за изнасилване след години

    10:41 11.08.2025