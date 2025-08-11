11 август: Минаха 29 години от смъртта на баба Ванга: Какво ни остави тя?

Днес - на 11 август се навършват 29 години от смъртта на баба Ванга, българската ясновидка, която със своите предсказания завладя въображението на милиони хора по света. Ванга, чието истинско име е Вангелия Пандева, е родена на 31 януари 1911 година в село Струмица, тогава част от Османската империя, а днес в Северна Македония. Нейната уникална способност да предсказва бъдещи събития, да вижда и да чувства неща, които други не могат, я правят същинска знаменитост, пред чийто дом се редят хиляди хора само, за да могат да чуят дори и думичка за бъдещето си от устата на пророчицата.

Ванга е родена в семейството на бедни родители и израства в трудни условия. Когато е на 12 години, тя претърпява сериозен инцидент – буря я хвърля и причинява загуба на зрението ѝ. Това трагично събитие, обаче, променя хода на живота ѝ. След като губи зрението си, тя започва да има изключителни способности да предсказва бъдещето, което я прави известна не само в България, но и извън нея. И до ден днешен британски, японски и руски издания цитират и тълкуват нейните предсказания.

През годините баба Ванга бива посещавана от хиляди хора, търсещи помощ – както обикновени граждани, така и известни личности и политици. Нейните прогнози често се оказвали точни, което допринася за нейния култ като световно признат ясновидец.

Паметни предсказания

Сред най-известните предсказания на баба Ванга е това за атентата на 11 септември 2001 г. Тя предполага, че ще се случи нещо "голямо и страшно" в САЩ, свързано с високи сгради. Въпреки че подробности като точната дата и място не бяха споменавани, нейното описание на трагедията се оказа учудващо близко до реалността.

Друго запомнящо се предсказание на Ванга е за разпада на СССР, който тя предсказала още в началото на 80-те години на 20-ти век. Ясновидката заявила, че Съветският съюз ще се разпадне на множество държави, което се осъществи през 1991 г.

Не по-малко известна е и прогноза за бъдещето на Европа. Според Ванга, Старият континент ще премине през значителни трудности, свързани със социални и икономически кризи, които ще изискват дългосрочни усилия за възстановяване и обединение.

Едно от последните ѝ предсказания касае терористичната група "Ислямска държава" (ISIS), която тя е предсказала още през 90-те години, говорейки за възраждането на радикален ислямизъм и терористична заплаха за света.

Срещи със световни личности

През годините баба Ванга е била посещавана от много известни личности, включително политици, научни работници, артисти и други. Тя е имала срещи с българския и руския президент, както и с редица чуждестранни лидери, които се доверявали на нейните способности.

Известно е, че Ванга е предсказала бъдещето на президента Тодор Живков и че е дала съвети на руския президент Борис Елцин. През 1995 г. Елцин изпраща свой представител, Сергей Медведев, да се срещне с баба Ванга. Според доклада, тя му предсказала бъдещето на Русия и го предупредила за здравословни проблеми, които той по-късно преживява. Тази среща е документирана в българския документален филм "Ванга: Видимото и невидимото".

Според някои източници, тя е имала добри отношения както с цар Борис III, така и с цар Симеон II, който също я е посещавал и я е питал за съвети относно бъдещето на България.

Легендата в родната гимнастика Нешка Робева също е разказвала за срещите си с баба Ванга, която ѝ предсказала успеха на художествените ни гимнастички, последвал през следващите години, та и до днес. Пророчицата давала ценни съвети на Нешка Робева за тренировките на златните момичета, за това да вярват в себе си и да не се впримчват в мимолетни проблеми.

Наследството на баба Ванга

Един от интересните факти за баба Ванга е, че тя често използвала своята дарба, за да помага на хората в лични и професионални проблеми. Не само, че предсказвала бъдещи събития, но тя също така давала съвети за решения на житейски проблеми, като семейни трудности, проблеми със зачеване или финансови затруднения.

Въпреки своята популярност и голямото признание, Ванга никога не се е стремяла към слава или материални облаги. Тя живяла в скромни условия и предпочитала да помага на хората без да изисква нищо в замяна.

След нейната смърт на 11 август 1996 г. нейното наследство продължава да бъде живо. Множество книги и филми са посветени на нея, а хиляди хора продължават да я търсят в търсене на съвети и предсказания. Домът на баба Ванга в Рупите е превърнат в музей, който привлича посетители от цял свят.