Принц Хари обмисля да създаде нова благотворителна организация

11 Август, 2025 11:15 487 5

Това се случва на фона на широко огласения скандал, който го накара да напусне организацията Sentebale

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Британският принц Хари обмисля да създаде нова хуманитарна благотворителна организация на фона на широко огласения скандал, който го накара да напусне организацията Sentebale, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, позовавайки се на говорител, предава БТА.

Хари се оттегли като патрон на благотворителната организация през март в подкрепа на членовете на управителния съвет. Те подадоха оставка в знак на несъгласие с председателката на борда Софи Чандаука, която по-рано отправи обвинения в тормоз срещу херцога на Съсекс.

Благотворителната организация работи в Ботсвана и Лесото в подкрепа на здравето и благосъстоянието на младите хора, особено на тези с ХИВ и СПИН.

Принц Сийсо от Лесото, който заедно с принц Хари основа Sentebale през 2006 г. в чест на принцеса Даяна, също се оттегли като патрон на благотворителната организация.

Миналата седмица Комисията по благотворителността публикува доклад за инцидента, в който отправи критики към всички замесени страни заради това, че са направили публично достояние последствията от спора с интервюта и изявления, но словесната война продължава.

Източник каза по-рано, че в емоционален план скандалът е бил "абсолютно опустошителен" за принц Хари.

Говорител на херцога на Съсекс посочи, че той остава абсолютно ангажиран да продължи работата, която е започнал преди близо 20 години, подкрепяйки децата и младите хора в Лесото и Ботсвана.

Все още не е взето решение под каква форма ще бъде тази подкрепа. Сред възможните варианти са основаването на нова благотворителна организация или работа в подкрепа на вече съществуващи благотворителни организации, действащи в същия сектор в региона.

Регулаторният орган за благотворителните организации посочи, че не е намерил доказателства за системен тормоз в благотворителната организация, но призна, че някои от участниците са имали "силно усещане за лошо отношение".


  • 1 Тервел

    2 0 Отговор
    Всичко ще измисли тоя , само и само да не работи.

    11:19 11.08.2025

  • 2 Изгониха го защото

    0 0 Отговор
    Не е син на Чарлз, затова убиха и Диана.

    11:39 11.08.2025

  • 3 Защо в Африка

    0 0 Отговор
    Можеше и в България има доста силни фондации
    Има мотив детска болница като Синсинати детска болница. Лидер в подобряването на детското здраве
    Детската болница в Синсинати е организация с нестопанска цел, всеобхватна система за детско здравеопазване. Като лидер в научните изследвания и образованието, Детската болница в Синсинати е постоянно класирана като една от най-добрите детски болници в Америка от U.S. News World Report и е един от най-големите получатели на грантове за педиатрични изследвания от Националните здравни институти.

    11:48 11.08.2025

