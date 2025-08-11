Мария показа горещи СНИМКИ от медения си месец в Кан

Попфолк миньончето Мария, която преди близо две седмици отново стана булка и се омъжи за новия си мъж, сега се похвали пред последователите си в социалните мрежи с бляскавия и луксозен меден месец, на който се е отправила със съпруга си.

Мария сподели в профила си в Инстаграм няколко снимки от скъп хотел, не къде да е, а във веригата Marriot в Кан. Фолк звездата и възлюбеният ѝ се радват на великолепни гледки на френското крайбрежие, а от снимките става ясно, че те са посрещнати и глезени именно като младоженци. Стаята им е обсипана с червени цветя и балони, придружени от лакомства за влюбените, а Мария реши да разпали страстите като се пусне само по бяла хавлия от хотелската стая.

Към снимките тя е написала, че това всъщност е изненада от любимия ѝ, а в коментарите жени съветват другите мъже да взимат пример.