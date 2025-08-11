Мария показа горещи СНИМКИ от медения си месец в Кан

Попфолк миньончето Мария, която преди близо две седмици отново стана булка и се омъжи за новия си мъж, сега се похвали пред последователите си в социалните мрежи с бляскавия и луксозен меден месец, на който се е отправила със съпруга си.
Мария сподели в профила си в Инстаграм няколко снимки от скъп хотел, не къде да е, а във веригата Marriot в Кан. Фолк звездата и възлюбеният ѝ се радват на великолепни гледки на френското крайбрежие, а от снимките става ясно, че те са посрещнати и глезени именно като младоженци. Стаята им е обсипана с червени цветя и балони, придружени от лакомства за влюбените, а Мария реши да разпали страстите като се пусне само по бяла хавлия от хотелската стая.
Към снимките тя е написала, че това всъщност е изненада от любимия ѝ, а в коментарите жени съветват другите мъже да взимат пример.
1 хихи
Коментиран от #28
12:33 11.08.2025
2 Поет
И тръгвайки си , запечатах твоят лик
А с устните си запечатах
Неизкрещян и неизказан вик
12:34 11.08.2025
3 родител.
12:37 11.08.2025
4 Пич
Коментиран от #6
12:39 11.08.2025
5 Мечо пух ще чука
12:46 11.08.2025
6 Няма
До коментар #4 от "Пич":Чудя се, колко трябва да си пропаднал да вземеш това нещо за жена. Ясно е, че след време ще четем за развода им, но защо по дяволите трябва въобще да се стига до там
Коментиран от #11
12:47 11.08.2025
7 Любопитен
12:47 11.08.2025
8 Мъж
12:48 11.08.2025
9 вони на обор
12:50 11.08.2025
10 пешо
12:50 11.08.2025
11 Пич
До коментар #6 от "Няма":Ако ти кажа , ще се обидят и жените , и мъжете ! Но хайде - жените не са много умни , мъжете са много глупави !!!
12:50 11.08.2025
12 Какво
Коментиран от #16
12:50 11.08.2025
13 май "младоженецът" не е гнуслив
12:53 11.08.2025
14 Някой
Евала как успява да ти омотава. Направо си загубват ума!
Колкото и да я плюем, трябва да и го признаем. Малко го умеят като нея.
12:56 11.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тя е младичка
До коментар #12 от "Какво":Оше много ще смени...и всеки пьт ще че хвали с новият бальк.
12:58 11.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Реклама на
Да им дигнем
. тарифата
12:59 11.08.2025
19 Мъци
Щом е къпана по хавлия, ясно е какво следва.
13:00 11.08.2025
20 Гоце
13:01 11.08.2025
21 селтак
13:02 11.08.2025
22 тая мария какво работеше ?
поне тая винаги може да прочетеш във интернет колко са я минали и колко народ целуваш поУЯ дето е минал преди теб от там
тая колкото семе и изяла вие толкова хляб не сте изяли
Коментиран от #27
13:04 11.08.2025
23 Коко
Нищо ново…
Даже банално…
13:08 11.08.2025
24 кво става бе хора?
13:13 11.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Свекърът
До коментар #22 от "тая мария какво работеше ?":ѝ я е поръчвал .
13:20 11.08.2025
28 Хотелиерство
До коментар #1 от "хихи":Онова нещо отдавна не е най скъпото а най работливото
13:26 11.08.2025
29 Пилотът Гошу
13:39 11.08.2025
30 Мурджо
Мине се не мине, меден месец.
Какъв ли сурат ще докара, когато се сбабичоса?
13:50 11.08.2025
31 Тази
13:52 11.08.2025
32 ХА ХА ХА
Какво показва тоя съпруг....една оборотна жена и парите на баща си......един дол дренки
14:01 11.08.2025