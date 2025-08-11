Новини
Любопитно »
Мария показа горещи СНИМКИ от медения си месец в Кан

Мария показа горещи СНИМКИ от медения си месец в Кан

11 Август, 2025 12:31 2 433 32

  • мария-
  • певица-
  • меден месец-
  • кан-
  • хотел-
  • франция

На кадрите певицата е само по хавлия

Мария показа горещи СНИМКИ от медения си месец в Кан - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Попфолк миньончето Мария, която преди близо две седмици отново стана булка и се омъжи за новия си мъж, сега се похвали пред последователите си в социалните мрежи с бляскавия и луксозен меден месец, на който се е отправила със съпруга си.

Мария сподели в профила си в Инстаграм няколко снимки от скъп хотел, не къде да е, а във веригата Marriot в Кан. Фолк звездата и възлюбеният ѝ се радват на великолепни гледки на френското крайбрежие, а от снимките става ясно, че те са посрещнати и глезени именно като младоженци. Стаята им е обсипана с червени цветя и балони, придружени от лакомства за влюбените, а Мария реши да разпали страстите като се пусне само по бяла хавлия от хотелската стая.

Към снимките тя е написала, че това всъщност е изненада от любимия ѝ, а в коментарите жени съветват другите мъже да взимат пример.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    22 3 Отговор
    Да беше си показала и "най-скъпото"

    Коментиран от #28

    12:33 11.08.2025

  • 2 Поет

    3 8 Отговор
    Целунах те и се обърнах
    И тръгвайки си , запечатах твоят лик
    А с устните си запечатах
    Неизкрещян и неизказан вик

    12:34 11.08.2025

  • 3 родител.

    35 0 Отговор
    И това чудо ли е за подражание на младите госпожици. Срам голям за рекламата Ви.

    12:37 11.08.2025

  • 4 Пич

    44 0 Отговор
    Единственото нещо , по жалко от Мария е нещото , което е с нея !!!

    Коментиран от #6

    12:39 11.08.2025

  • 5 Мечо пух ще чука

    10 1 Отговор
    на снимките се вижда мечо как се е излегнал.

    12:46 11.08.2025

  • 6 Няма

    34 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Чудя се, колко трябва да си пропаднал да вземеш това нещо за жена. Ясно е, че след време ще четем за развода им, но защо по дяволите трябва въобще да се стига до там

    Коментиран от #11

    12:47 11.08.2025

  • 7 Любопитен

    28 0 Отговор
    Този до нея няма ли малко самоуважение? Качил се на автомил на 20 милиона километра, и се е ококорил горд че, вижте ми таралясника. А бе, тоя таралясник знаеш ли колко скъпа поддръжка има? Направо ще ти изпуши банковата сметка.

    12:47 11.08.2025

  • 8 Мъж

    33 0 Отговор
    Мария никога не е била гореща ! Един калкулатор няма как да бъде горещ ! И в секса на е гореща , а техничарка. Но за мъже смотаняци - толкова !

    12:48 11.08.2025

  • 9 вони на обор

    30 0 Отговор
    Няма такива цървули !!! То бива селяния , бива кич , ама чак толкова ... ! Макар че ... какво ли можем да очакваме от аграрник и отварачка многомашинничка .

    12:50 11.08.2025

  • 10 пешо

    27 0 Отговор
    къде ги намира тия балъци

    12:50 11.08.2025

  • 11 Пич

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "Няма":

    Ако ти кажа , ще се обидят и жените , и мъжете ! Но хайде - жените не са много умни , мъжете са много глупави !!!

    12:50 11.08.2025

  • 12 Какво

    23 1 Отговор
    може Мара да покаже ? Винаги едно и също ! А нейните медени месеци чет нямат , 100 делви мед изяде !

    Коментиран от #16

    12:50 11.08.2025

  • 13 май "младоженецът" не е гнуслив

    29 0 Отговор
    Едно ми чудно , този когато я целува по джуките , наясно ли е колко "пръта" целува едновременно или не може да брои до толкова.

    12:53 11.08.2025

  • 14 Някой

    20 1 Отговор
    Тази е най-добрата!
    Евала как успява да ти омотава. Направо си загубват ума!
    Колкото и да я плюем, трябва да и го признаем. Малко го умеят като нея.

    12:56 11.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тя е младичка

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Какво":

    Оше много ще смени...и всеки пьт ще че хвали с новият бальк.

    12:58 11.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Реклама на

    9 0 Отговор
    Жриците на любовта.
    Да им дигнем
    . тарифата

    12:59 11.08.2025

  • 19 Мъци

    8 0 Отговор
    То пък да и беше първия меден месес, да показва...
    Щом е къпана по хавлия, ясно е какво следва.

    13:00 11.08.2025

  • 20 Гоце

    17 0 Отговор
    Поредния лапнишаран от многото на таз злототърсачка.....

    13:01 11.08.2025

  • 21 селтак

    13 0 Отговор
    Като приключи с парите и на този дон Балъконе ,следващия ще е автоджамбаз от Столипиново (защото годинките и амортизацията си казват думата) та дано и на нея и върне малко (по скоро - много ,много) километража .

    13:02 11.08.2025

  • 22 тая мария какво работеше ?

    15 1 Отговор
    тази е толкова разхлопана, ама после мъжете не били балъци?

    поне тая винаги може да прочетеш във интернет колко са я минали и колко народ целуваш поУЯ дето е минал преди теб от там

    тая колкото семе и изяла вие толкова хляб не сте изяли

    Коментиран от #27

    13:04 11.08.2025

  • 23 Коко

    10 0 Отговор
    Днес е “My love”, след година - “ай, чао”…
    Нищо ново…
    Даже банално…

    13:08 11.08.2025

  • 24 кво става бе хора?

    10 1 Отговор
    чалга възпитава, чалга управлява....

    13:13 11.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Свекърът

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "тая мария какво работеше ?":

    ѝ я е поръчвал .

    13:20 11.08.2025

  • 28 Хотелиерство

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Онова нещо отдавна не е най скъпото а най работливото

    13:26 11.08.2025

  • 29 Пилотът Гошу

    6 0 Отговор
    Като вземат на дърти години да се лигавят...

    13:39 11.08.2025

  • 30 Мурджо

    4 0 Отговор
    Що мед изяде тази ... лолобриджида?
    Мине се не мине, меден месец.
    Какъв ли сурат ще докара, когато се сбабичоса?

    13:50 11.08.2025

  • 31 Тази

    6 0 Отговор
    Е бутанa повече от количка в Кауфланд...

    13:52 11.08.2025

  • 32 ХА ХА ХА

    4 0 Отговор
    За кой ли път меден месец и булка....срама си няма, а тия извън брака знае ли се броят им ???
    Какво показва тоя съпруг....една оборотна жена и парите на баща си......един дол дренки

    14:01 11.08.2025