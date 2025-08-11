Новини
Любопитно »
Вижте как изглежда днес хитовата певица Нели Фуртадо (СНИМКИ)

11 Август, 2025 13:58 896 2

  • нели фуртадо-
  • певица-
  • промяна-
  • външен вид

Фуртадо, чиято звезда изгря покрай Джъстин Тимбърлейк и Тимбаленд през 2005 г., днес изглежда неразпознаваема

Вижте как изглежда днес хитовата певица Нели Фуртадо (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Колумбийско‑канадската звезда Нели Фуртадо привлече вниманието на публиката с изразителния си сценичен стил и силно послание по време на изпълнението си на фестивала Boardmasters в Корнуол, Великобритания, съобщава Page Six.

На сцената 46‑годишната изпълнителка, която разреди значително сценичните си появи през последните години, демонстрира напълно променен вид от онзи, който помним от зората на кариерата ѝ преди близо 20 години. Въпреки че певицата очевидно е качила доста килограми през годините, феновете ѝ са категорични, че тя е все така зашеметяваща, а усмивката ѝ не е останала подвластна на времето.

Nelly Furtado performing in the UK on Saturday. 😳 pic.twitter.com/WvxkHlo3U9

— Sabrina Smolders 🦋🌹 (@SabrinaSmolders) August 11, 2025

В началото на 2025 г. тя стана гласно застъпничка за позитивно телесно самовъзприятие, като в Instagram публикува естествени и необработени снимки по бански и отправи послание към феновете си да приемат тялото си, да отпразнуват индивидуалността си и да се чувстват свободни както да приемат себе си, така и да желаят промяна. Нели Фуртадо допълни, че не е претърпявала естетични процедури и че води съдебни дела срещу неправомерно използване на нейния образ в реклами за здраве и красота.

Nelly Furtado's appreciation post! Her curves never get old-fasioned! pic.twitter.com/CbMWOTLa9J

— Jay Tee (@JayTee_FAArtist) August 8, 2025

Певицата също отново посочи, че в началото на кариерата ѝ медиите често са редактирали кожата ѝ, като я изсветлявали и намалявали силуета ѝ в снимки за списания.

Nelly Furtado shows off curves in ruffled hot pants during Boardmasters Festival performance https://t.co/CJNrpjd5Ro pic.twitter.com/w9gRi81K90

— Page Six (@PageSix) August 10, 2025

Освен сценичната ѝ визия и послание, Фуртадо продължава активната си музикална дейност: тя издаде седмия си студиен албум 7 през септември 2024 г., след седемгодишно творческо прекъсване. Тя, Джъстин Тимбърлейк и продуцента Тимбаленд стояха зад някои от най-големите хитове през ранните години на 2000-ната.


