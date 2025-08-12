Новини
12 Август, 2025 10:05 511 2

  • пилешки сърца-
  • зеленчуци-
  • какво да сготвя

Пилешките сърца са вкусен и питателен продукт и са пълни с полезни вещества като желязо, цинк, мед и витамини от група В

Рецепта на деня: Пилешки сърчица със зеленчуци - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 500 г пилешки сърца;
  • 1 глава лук;
  • 1 морков;
  • 1 чушка;
  • 1 чаена лъжичка подправка за пиле;
  • 0,5 чаена лъжичка лют сос;
  • 2 супени лъжици соев сос;
  • 2 скилидки чесън;
  • 30-40 г копър, магданоз, зелен лук;
  • 2 супени лъжици растително масло за пържене;
  • 1 щипка сол.

Начин на приготвяне:

Измийте пилешките сърца под студена вода, изчистете ги от жили, ципи и излишната мазнина. Ако сърцата са големи се разполовяват на 2 или на 4 части. Лукът се нарязва на четвърт кръгчета, морковите се нарязват на тънки филийки или се настъргват на едро ренде, чушката се нарязва на ситно, чесънът се нарязва ситно.

Загрейте олиото в тиган, добавете пилешките сърца и ги запържете до златиста коричка. След това добавете лука, морковите и чушките. Всичко се разбърква старателно.

Добавете наситнения чесън в тигана. Поръсете с подправка за пиле, сол и черен пипер на вкус. Добавете лют сос и соев сос. Разбъркайте и оставете да къкри на тих огън.

Поръсете готовите пилешки сърца с пресни билки и сервирайте с гарнитура, пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Хм.....

    1 0 Отговор
    На пиленцата сърчицата
    Ми висят на стената

    10:23 12.08.2025

  • 2 не преяждайте с тази яхния

    0 0 Отговор
    една тенджера я яжте около 4-5 дена . качествена и евтина са неща които заблуждават хората . така се готви и с дробчета . на морето кой поръчва подобни специалитети . чужденците . паница е 40 лева .

    10:37 12.08.2025