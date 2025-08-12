Рецепта на деня: Пилешки сърчица със зеленчуци

Необходими продукти:

500 г пилешки сърца;

1 глава лук;

1 морков;

1 чушка;

1 чаена лъжичка подправка за пиле;

0,5 чаена лъжичка лют сос;

2 супени лъжици соев сос;

2 скилидки чесън;

30-40 г копър, магданоз, зелен лук;

2 супени лъжици растително масло за пържене;

1 щипка сол.

Начин на приготвяне:

Измийте пилешките сърца под студена вода, изчистете ги от жили, ципи и излишната мазнина. Ако сърцата са големи се разполовяват на 2 или на 4 части. Лукът се нарязва на четвърт кръгчета, морковите се нарязват на тънки филийки или се настъргват на едро ренде, чушката се нарязва на ситно, чесънът се нарязва ситно.

Загрейте олиото в тиган, добавете пилешките сърца и ги запържете до златиста коричка. След това добавете лука, морковите и чушките. Всичко се разбърква старателно.

Добавете наситнения чесън в тигана. Поръсете с подправка за пиле, сол и черен пипер на вкус. Добавете лют сос и соев сос. Разбъркайте и оставете да къкри на тих огън.

Поръсете готовите пилешки сърца с пресни билки и сервирайте с гарнитура, пише flagman.bg.