Рецепта на деня: Пилешки сърчица със зеленчуци

Необходими продукти:
- 500 г пилешки сърца;
- 1 глава лук;
- 1 морков;
- 1 чушка;
- 1 чаена лъжичка подправка за пиле;
- 0,5 чаена лъжичка лют сос;
- 2 супени лъжици соев сос;
- 2 скилидки чесън;
- 30-40 г копър, магданоз, зелен лук;
- 2 супени лъжици растително масло за пържене;
- 1 щипка сол.
Начин на приготвяне:
Измийте пилешките сърца под студена вода, изчистете ги от жили, ципи и излишната мазнина. Ако сърцата са големи се разполовяват на 2 или на 4 части. Лукът се нарязва на четвърт кръгчета, морковите се нарязват на тънки филийки или се настъргват на едро ренде, чушката се нарязва на ситно, чесънът се нарязва ситно.
Загрейте олиото в тиган, добавете пилешките сърца и ги запържете до златиста коричка. След това добавете лука, морковите и чушките. Всичко се разбърква старателно.
Добавете наситнения чесън в тигана. Поръсете с подправка за пиле, сол и черен пипер на вкус. Добавете лют сос и соев сос. Разбъркайте и оставете да къкри на тих огън.
Поръсете готовите пилешки сърца с пресни билки и сервирайте с гарнитура, пише flagman.bg.
