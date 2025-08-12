Новини
Дженифър Анистън направи сърцераздирателно признание за смъртта на Матю Пери

12 Август, 2025 13:58

Актрисата сподели, че с колегите ѝ от "Приятели" гледали как Пери се мъчи със зависимостите с години

Дженифър Анистън направи сърцераздирателно признание за смъртта на Матю Пери - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В интервю за списание Vanity Fair, публикувано в понеделник, Дженифър Анистън заяви, че тя и останалите членове на актьорския състав – Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дейвид Шуимър и Мат ЛеБланк – „са направили всичко възможно“ да помогнат на Матю Пери в борбата му със зависимостите.

„Почти се чувстваше така, сякаш скърбим за Матю отдавна, защото битката му с тази болест беше много тежка за него“, казва Анистън.

Тя допълва, че въпреки трудността на загубата за близките и феновете, има част от нея, която смята, че „така е по-добре“. По думите ѝ, тя е „щастлива“, че Пери, който почина през октомври 2023 г. на 54-годишна възраст, вече е „освободен от болката“.

Актьорът почина от свръхдоза кетамин. След смъртта му Дженифър Анистън публикува прощални думи в Instagram: „Мат, обичам те толкова много и знам, че вече си напълно в мир и без болка. Говоря с теб всеки ден… понякога почти те чувам да казваш ‘можеш ли да си ОЩЕ по-луда?’“

В първото си интервю след неочакваната му кончина през декември 2023 г., Анистън разказва, че в последните си дни Пери е бил „щастлив“ и „здрав“, като двамата са си писали съобщения в сутринта на смъртта му. „Не изпитваше болка. Не се бореше. Беше в търсене. Работеше толкова усилено“, посочва тя.

През август 2024 г. петима души бяха обвинени във връзка със смъртта на Пери, сред които двама лекари, признали се за виновни в незаконно разпространение на кетамин.

Матю Пери дълги години се бори със зависимости, които описва в автобиографията си от 2022 г. „The Big Terrible Thing“. Той изчислява, че е похарчил „около 9 милиона долара“ за опити да постигне трезвеност. В книгата си актьорът пише: „Чувствам се по-добре, защото всичко е вече на хартия. Причината да съм още жив е несъмнено свързана с желанието ми да помагам на хората.“

В свое интервю през 2022 г. за Даян Сойър Матю Пери определя Дженифър Анистън като човека, който „се е свързвал с него най-често“ по време на трудните му периоди, и заявява, че е „изключително благодарен“ за подкрепата ѝ през годините.


