Хванаха крадците, нахлули в дома на Брад Пит

Полицията задържа четирима души за влизане с взлом от 25 юни в квартал Лос Фелиз на дом, за който множество медии съобщават, че принадлежи на Брад Пит. Според властите жилището е било „преобърнато“ след проникване през преден прозорец, а случаят е част от серия обири на луксозни имоти в Южна Калифорния. Делото се подготвя за предаване на прокурор за повдигане на обвинения.

Разследващи източници уточняват, че обирджиите са набелязвали богати квартали, без да целят конкретно Пит. Именно докато правят друг опити за обир полицията стига до заподозрените; арестите са извършени от подразделения на LAPD четвъртък вечер в Южен Лос Анджелис, съобщават източници на „Лос Анджелис Таймс“.

По данни от съда в окръг Ориндж двама 18-годишни — Jaquory Arman Watson и Damari Zair Charles — са в ареста без право на гаранция по отделно обвинение за взлом от 7 август; властите ги свързват и с пробива в Лос Фелиз. Двамата са с обвинения за „първа степен“ влизане с взлом и могат да получат до шест години затвор при осъдителна присъда.

Самият инцидент от 25 юни е станал около 22:30 ч. местно време. По първоначални данни поне трима са прескочили оградата, влезли са през преден прозорец и са избягали с неопределено имущество; дни по-късно на място се виждаше и закована с шперплат витрина. Полицията не оповестява официално кой живее в имота и не конкретизира стойността на щетите.

По време на обира Брад Пит е бил извън страната на промоционално турне за „F1: The Movie“, потвърждават източници от разследването.

Имотът се намира в района на Лос Фелиз и според публични регистри е закупен през април 2023 г. за около 5,5 млн. долара — детайл, който полицията не коментира официално.

Случаят е част от по-голяма вълна от обири на домове на известни личности в Лос Анджелис тази година, включително опити или пробиви в жилищата на Никол Кидман и Кийт Ърбан, бейзболиста Йошинобу Ямамото, както и други имоти в елитни квартали. Според полицията тенденцията показва пренасочване на организирани групи към „богати зони“, а не към конкретни жертви.