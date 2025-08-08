Новини
Рецепта на деня: Генералска салата в буркани
Рецепта на деня: Генералска салата в буркани

8 Август, 2025 10:05

Тази салата е идеална за зимните дни и ще бъде чудесно допълнение към вашата трапеза

Рецепта на деня: Генералска салата в буркани - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 4 кг домати;
  • 2 чушки;
  • 1 люта чушка (по желание);
  • 1 глава чесън;
  • 150 г растително масло;
  • 50 г оцет (9%);
  • 1 супена лъжица захар;
  • 60 г сол;
  • Зелени подправки (босилек, копър, магданоз, кориандър) на вкус;
  • Няма нужда от добавена вода.

Начин на приготвяне:

1. Измийте доматите и ги нарежете на тънки филийки.

2. Отстранете семките от чушките и ги нарежете на кубчета.

3. По желание добавете люта чушка, нарязана на ситно.

4. Обелете чесъна и го нарежете на ситно или го смачкайте.

5. Нарежете на ситно зелените подправки (босилек, копър, магданоз, кориандър).

6. В голяма купа смесете доматите, чушките, лютата чушка, чесъна и зелените подправки. Добавете растителното масло, оцета, захарта и солта. Разбъркайте добре и оставете сместа да престои 30 минути, за да пусне соковете си.

7. Междувременно стерилизирайте бурканите и капаците по удобен за вас начин.

8. След това подредете салатата в бурканите, като ги притиснете здраво, за да ги напълните.

9. Разпределете равномерно сока, който се е отделил от салатата, между всички буркани.

10. Стерилизирайте бурканите във вода за около 30-35 минути (покрити с капаци, но не плътно), след което ги затворете плътно с капаците.

11. Увийте бурканите в одеяло и ги оставете да се охладят напълно, пише flagman.bg.


  • 1 Пич

    0 0 Отговор
    Маршалска салата:
    - Смесете филе " Елена ", Луканка , Пастърма , Прошуто Бекон и Хамон в едно плато ! Изхвърлете олиото.....

    10:11 08.08.2025