Рецепта на деня: Генералска салата в буркани

Необходими продукти:
- 4 кг домати;
- 2 чушки;
- 1 люта чушка (по желание);
- 1 глава чесън;
- 150 г растително масло;
- 50 г оцет (9%);
- 1 супена лъжица захар;
- 60 г сол;
- Зелени подправки (босилек, копър, магданоз, кориандър) на вкус;
- Няма нужда от добавена вода.
Начин на приготвяне:
1. Измийте доматите и ги нарежете на тънки филийки.
2. Отстранете семките от чушките и ги нарежете на кубчета.
3. По желание добавете люта чушка, нарязана на ситно.
4. Обелете чесъна и го нарежете на ситно или го смачкайте.
5. Нарежете на ситно зелените подправки (босилек, копър, магданоз, кориандър).
6. В голяма купа смесете доматите, чушките, лютата чушка, чесъна и зелените подправки. Добавете растителното масло, оцета, захарта и солта. Разбъркайте добре и оставете сместа да престои 30 минути, за да пусне соковете си.
7. Междувременно стерилизирайте бурканите и капаците по удобен за вас начин.
8. След това подредете салатата в бурканите, като ги притиснете здраво, за да ги напълните.
9. Разпределете равномерно сока, който се е отделил от салатата, между всички буркани.
10. Стерилизирайте бурканите във вода за около 30-35 минути (покрити с капаци, но не плътно), след което ги затворете плътно с капаците.
11. Увийте бурканите в одеяло и ги оставете да се охладят напълно, пише flagman.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
- Смесете филе " Елена ", Луканка , Пастърма , Прошуто Бекон и Хамон в едно плато ! Изхвърлете олиото.....
10:11 08.08.2025