Рецепта на деня: Генералска салата в буркани

Необходими продукти:

4 кг домати;

2 чушки;

1 люта чушка (по желание);

1 глава чесън;

150 г растително масло;

50 г оцет (9%);

1 супена лъжица захар;

60 г сол;

Зелени подправки (босилек, копър, магданоз, кориандър) на вкус;

Няма нужда от добавена вода.

Начин на приготвяне:

1. Измийте доматите и ги нарежете на тънки филийки.

2. Отстранете семките от чушките и ги нарежете на кубчета.

3. По желание добавете люта чушка, нарязана на ситно.

4. Обелете чесъна и го нарежете на ситно или го смачкайте.

5. Нарежете на ситно зелените подправки (босилек, копър, магданоз, кориандър).

6. В голяма купа смесете доматите, чушките, лютата чушка, чесъна и зелените подправки. Добавете растителното масло, оцета, захарта и солта. Разбъркайте добре и оставете сместа да престои 30 минути, за да пусне соковете си.

7. Междувременно стерилизирайте бурканите и капаците по удобен за вас начин.

8. След това подредете салатата в бурканите, като ги притиснете здраво, за да ги напълните.

9. Разпределете равномерно сока, който се е отделил от салатата, между всички буркани.

10. Стерилизирайте бурканите във вода за около 30-35 минути (покрити с капаци, но не плътно), след което ги затворете плътно с капаците.

11. Увийте бурканите в одеяло и ги оставете да се охладят напълно, пише flagman.bg.