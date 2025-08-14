Ким Кардашиян е притеснена: Кание спрял да пие лекарствата си за аутизъм (ВИДЕО)

Шокиращи кадри от влошаващите се отношения на Ким Кардашиян и Кание Уест вече години след развода им са включени в нов документален филм за рапъра, озаглавен In Whose Name?.

В разпространения във вторник трейлър Кардашиян е чута да плаче, докато казва на Кание: „Преди няколко години личността ти не беше такава.“ В друго изявление рапърът, на когото преди е била поставена диагноза биполярно разстройство, но по-късно твърди, че всъщност е с аутизъм, признава, че не приема лекарствата си от пет месеца.

В емоционална сцена Ким се опитва да успокои видимо ядосания баща на децата им, след като той заявява: „Никога не ми казвай, че ще се събудя един ден и няма да имам нищо.“ Опитът ѝ да продължи разговора е прекъснат от репликата му: „Няма ‘но’.“

Трейлърът показва и кампанията на Кание Уест за президент, както и кадри от 2019 г., когато той се разплаква по време на едно от своите религиозни събирания Sunday Service. В един от моментите Уест заявява: „Предпочитам да съм мъртъв, отколкото на лекарства. Или те ще ме унищожат, или аз ще унищожа тях.“ В друго изказване добавя: „Те убиват способността ни да мислим извън рамките.“

В края на видеото той коментира: „Най-хубавото на това да си артист и да имаш биполярно разстройство е, че всичко, което правиш и казваш, е произведение на изкуството.“

Режисьор на продукцията е Николас Балестерос, който е заснемал Уест в продължение на шест години. Премиерата е насрочена за 19 септември в партньорство с веригите кина AMC, Regal и Cinemark.

Кардашиян, 44, и Уест, 48, бяха женени близо седем години. Разводът им бе финализиран през ноември 2022 г. Двамата имат четири деца – Норт (12 г.), Сейнт (9 г.), Чикаго (7 г.) и Псалм (6 г.).

По данни на източници, през февруари Ким Кардашиян е избягвала контакт с бившия си съпруг заради поредица от негови публикации в социалните мрежи, описани като „тревожни“. Според същите източници тя не е чела всички съобщения, тъй като „не си заслужава времето и енергията“.

През същия месец Кание разкри, че съпругата му Бианка Ченсори го е насърчила да потърси медицинско мнение, което е довело до диагноза аутизъм, след като той самият се е усъмнил в първоначалното заключение за биполярно разстройство.