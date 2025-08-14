Новини
Любопитно »
Ким Кардашиян е притеснена: Кание спрял да пие лекарствата си за аутизъм (ВИДЕО)

Ким Кардашиян е притеснена: Кание спрял да пие лекарствата си за аутизъм (ВИДЕО)

14 Август, 2025 14:29 850 4

  • кание уест-
  • ким кардашиян-
  • документален филм-
  • аутизъм-
  • биполярно разстройство-
  • развод

Документален филм за Кание Уест разкрива битката му с психичните проблеми, както и отношенията му с бившата му съпруга Ким Кардашиян

Ким Кардашиян е притеснена: Кание спрял да пие лекарствата си за аутизъм (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шокиращи кадри от влошаващите се отношения на Ким Кардашиян и Кание Уест вече години след развода им са включени в нов документален филм за рапъра, озаглавен In Whose Name?.

В разпространения във вторник трейлър Кардашиян е чута да плаче, докато казва на Кание: „Преди няколко години личността ти не беше такава.“ В друго изявление рапърът, на когото преди е била поставена диагноза биполярно разстройство, но по-късно твърди, че всъщност е с аутизъм, признава, че не приема лекарствата си от пет месеца.

В емоционална сцена Ким се опитва да успокои видимо ядосания баща на децата им, след като той заявява: „Никога не ми казвай, че ще се събудя един ден и няма да имам нищо.“ Опитът ѝ да продължи разговора е прекъснат от репликата му: „Няма ‘но’.“

Трейлърът показва и кампанията на Кание Уест за президент, както и кадри от 2019 г., когато той се разплаква по време на едно от своите религиозни събирания Sunday Service. В един от моментите Уест заявява: „Предпочитам да съм мъртъв, отколкото на лекарства. Или те ще ме унищожат, или аз ще унищожа тях.“ В друго изказване добавя: „Те убиват способността ни да мислим извън рамките.“

В края на видеото той коментира: „Най-хубавото на това да си артист и да имаш биполярно разстройство е, че всичко, което правиш и казваш, е произведение на изкуството.“

Режисьор на продукцията е Николас Балестерос, който е заснемал Уест в продължение на шест години. Премиерата е насрочена за 19 септември в партньорство с веригите кина AMC, Regal и Cinemark.

Кардашиян, 44, и Уест, 48, бяха женени близо седем години. Разводът им бе финализиран през ноември 2022 г. Двамата имат четири деца – Норт (12 г.), Сейнт (9 г.), Чикаго (7 г.) и Псалм (6 г.).

По данни на източници, през февруари Ким Кардашиян е избягвала контакт с бившия си съпруг заради поредица от негови публикации в социалните мрежи, описани като „тревожни“. Според същите източници тя не е чела всички съобщения, тъй като „не си заслужава времето и енергията“.

През същия месец Кание разкри, че съпругата му Бианка Ченсори го е насърчила да потърси медицинско мнение, което е довело до диагноза аутизъм, след като той самият се е усъмнил в първоначалното заключение за биполярно разстройство.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пълен отврат

    6 0 Отговор
    Тая кво животно е.. Само за пари мисли. Надула се като балон само за да се пласира за някой с пари. И в последствие пак всичко само за пари. Боклук на боклуците.

    14:42 14.08.2025

  • 2 Ким Пердашиян е притеснена:

    5 0 Отговор
    Кание спрял да я опердашва както преди

    14:44 14.08.2025

  • 3 ТИГО

    5 0 Отговор
    Ауу леле селянката и чудовището ! Голяма загуба ще да е !

    14:46 14.08.2025

  • 4 Механик

    2 0 Отговор
    Лекарствата ЗА или лекарствата ОТ аутизъм???
    А, научете го тоя български бе!

    14:54 14.08.2025