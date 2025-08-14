Меган Маркъл разкри част от звездните си гости в "С любов, Меган 2" (ВИДЕО)

Netflix представи първия трейлър на втория сезон на лайфстайл предаването With Love, Meghan с Меган Маркъл. Новите епизоди стартират на 26 август, само месеци след премиерата на първия сезон, който не успя да влезе в топ 300 най-гледани продукции на платформата за първото полугодие на 2025 г.

В краткия анонс херцогинята на Съсекс посреща в дома си известни гости, сред които Тан Франс (Queer Eye), Криси Тейгън, Кристина Тоси, Клер Смит, Даниел Мартин, Дейвид Чанг, Хедър Дорак, Джейми Кърн Лима, Джей Шети, Хосе Андрес, Радхи Девлукия и Самин Носрат. В кадрите Меган готви и пече заедно със своите приятели, като споделя: „Харесва ми идеята да прекарваме време заедно и да откриваме нови начини да показваме, че ни е грижа.“

Първият сезон, излъчен през март, включваше осем епизода с домакински съвети, кулинарни рецепти и разговори със знаменитости, сред които Минди Кейлинг. Принц Хари се появи само веднъж — във финалния епизод — по време на празничен обяд на открито заедно с Меган, майка ѝ Дория Рагланд и приятели.

Трейлърът на втори сезон съвпадна с обявяването на ново многогодишно споразумение между двойката и Netflix. Договорът, който осигурява на платформата „първи поглед“ върху бъдещите им телевизионни и филмови проекти, заменя предишния ексклузивен договор от 2020 г., оценяван на над 100 милиона долара. Новата сделка се смята за финансово по-малка, но включва и интегриране на марката As Ever на Меган в продукциите.

Бела Баджария, директор „Съдържание“ в Netflix, коментира, че Хари и Меган „са влиятелни гласове, чиито истории намират отклик по целия свят“, като посочи успеха на документалния сериал Harry & Meghan и на продуктите от линията As Ever.

Сред потвърдените нови проекти е късометражният документален филм Masaka Kids, A Rhythm Within, продуциран от двойката. Лентата проследява живота на сираци в района Масака в Уганда, засегнат от HIV/СПИН кризата, и показва как чрез танц и общност те преодоляват травмите и търсят по-светло бъдеще. Филмът е в тематична връзка с дългогодишната благотворителна дейност на Хари в Африка, макар че той наскоро напусна организацията Sentebale след управленски спор.

В процес на разработка са и други продукции, включително адаптация на бестселъра Meet Me At The Lake от Карли Фортюн, описван като романтична драма.