6 навика, които показват липса на самоуважение

Според психологията, някои ежедневни действия тихо и подсъзнателно изпращат сигнал за липса на самоуважение

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Често се стремим да бъдем възприемани като уверени, стабилни и контролиращи живота си, но понякога, без да осъзнаваме, изпращаме точно противоположното послание. Поведенческите ни навици, които изглеждат незначителни, могат да разкрият много за това как се чувстваме и как се възприемаме. Според психологията, някои ежедневни действия тихо и подсъзнателно изпращат сигнал за липса на самоуважение. Най-лошото е, че тези навици не са шумни или драматични – те са неуловими и могат да подкопаят самочувствието ни.

Ето 6 често срещани навика, които може би правите, без да осъзнавате, че изпращате лошо послание за себе си:

1. Говорите лошо за себе си на глас

Колко пъти сте се шегували с себе си, казвайки, че сте неумели или некомпетентни? Може би сте го направили, за да разсмеете хората около себе си, но ако този навик стане прекалено често срещан, той може да повлияе на начина, по който хората възприемат вашето самочувствие. Според изследванията, постоянното самоунижение може да доведе до по-ниска самооценка и да постави под въпрос вашата компетентност в очите на другите. Ако обичате да се шегувате с недостатъците си, опитайте да балансирате шегите с малко самоуважение. Признайте своите постижения, дори и да се смеете с тях.

2. Постоянно проверявате телефона си вместо да се ангажирате с хората около вас

Всеки е попадал в ситуация, в която някой проверява телефона си по време на разговор или на вечеря. Това, дори и неволно, изпраща послание, че не сте готови да се ангажирате с хората около вас и че те не заслужават вашето пълно внимание. Психологът Шери Търкъл в книгата си Reclaiming Conversation подчертава, че общуването лице в лице е не само най-хуманно, но и най-доброто нещо, което правим. Поглеждайки телефона си, вие подсъзнателно изпращате сигнал, че моментът и хората около вас не са толкова важни.

3. Постоянно се извинявате

„Съжалявам“ – често ли сте чули това от себе си? Извиняването за неща, които не са голяма работа, като вземането на последната салфетка или преминаването през отворена врата, не е само въпрос на добри маниери, а сигнал, че смятате съществуването си за неудобно. Този навик може да изразява липса на самоуважение, което се възприема от другите. Вместо да се извинявате, опитайте да изразявате благодарност. Например: вместо „Съжалявам, че закъснях“, кажете „Благодаря, че изчакахте“.

4. Оставяте други да се нахвърлят пред вас или да се възползват от вас без да се намесите

Въпреки че понякога е по-добре да не се борим за дребни неща, ако постоянно позволявате на хората да преминават пред вас в опашката или да се възползват от вас, без да се изправите за себе си, това подсъзнателно изпраща послание, че не уважавате собственото си време и пространство. Не е нужно да започвате конфликт. Спокойно казано „Извинете, мисля, че аз бях следващият“ е напълно достатъчно, за да покажете, че вашето време е също толкова важно, колкото и на другите.

5. Смеете се на обиди, насочени към вас

Често сме изправени пред саркастични коментари или „безобидни“ обиди, които могат да ни наранят. Вместо да се намесим и да покажем, че не харесваме това, ние се усмихваме и се опитваме да запазим атмосферата лека. Това обаче може да бъде разчетено като приемане на обидите. Когато не отстоявате себе си, дори с едно нежно „Не е готино“, вие всъщност давате позволение за повторение на такова поведение в бъдеще. Няма нужда да се конфронтирате, но важно е да показвате, че уважавате себе си.

6. Избягвате зрителен контакт

Зрителният контакт е мощен сигнал за увереност и откритост. Ако често избягвате зрителен контакт или сте с прегърбени рамене и кръстосани ръце, вие подсъзнателно изпращате сигнали за несигурност. Проучвания показват, че добрата стойка и директният зрителен контакт не само променят начина, по който другите ви възприемат, но също така могат да подобрят вашето настроение и самочувствие. Малката промяна в езика на тялото може да подобри значително вашето възприятие и самоуважение.


