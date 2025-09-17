Новини
Любопитно »
Куп ежедневни навици ни състаряват преждевременно

Куп ежедневни навици ни състаряват преждевременно

17 Септември, 2025 12:41 519 2

  • навик-
  • навици-
  • ускорява стареенето-
  • геронтолози-
  • здраве-
  • състарява

Навикът за решаване на кръстословици може да ускори стареенето

Куп ежедневни навици ни състаряват преждевременно - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Геронтолозите Шерил Литгоу и Амит Арора предупредиха, че някои ежедневни навици ускоряват стареенето, пише Infobae.

Първият навик, който те посочиха, е замяната на физическата активност с ходене. Литгоу обясни, че в бъдеще това може да доведе до загуба на равновесие, координация и костна плътност. Ходенето в неправилно подбрани обувки също може да бъде опасно. Специалистът отбеляза, че това увеличава риска от проблеми с краката и падания, особено в напреднала възраст.

Освен това, навикът за решаване на кръстословици може да ускори стареенето. Факт е, че рано или късно тази дейност престава да бъде предизвикателство, така че вече няма да се образуват нови невронни връзки. В тази връзка лекарят призова да се редува това хоби с други, които също имат положителен ефект върху мозъка.

Според Арора, слушането на музика със слушалки може да има отрицателно въздействие върху здравето: може да намали концентрацията и да доведе до загуба на слуха. Освен това, ежедневните молби за помощ при отваряне на консерви или носене на тежки чанти могат да бъдат вредни. Арора уточни, че по този начин човек пренебрегва силата на захвата, която се счита за индикатор за сърдечно-съдово здраве.

Други навици, които ускоряват стареенето, според експертите, включват покриване на прозорци със завеси, за да се избегне слънчевата светлина, използване на слънцезащитен крем само в топло време и пренебрегване на почистването на езика. Арора обясни, че лошото орално здраве е свързано със сърдечни заболявания.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Медуня

    4 1 Отговор
    и четенето на новини също...

    12:43 17.09.2025

  • 2 🤯🤯🤯

    3 1 Отговор
    Четенето на книги също състарява.

    12:48 17.09.2025