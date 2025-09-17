Куп ежедневни навици ни състаряват преждевременно

Геронтолозите Шерил Литгоу и Амит Арора предупредиха, че някои ежедневни навици ускоряват стареенето, пише Infobae.

Първият навик, който те посочиха, е замяната на физическата активност с ходене. Литгоу обясни, че в бъдеще това може да доведе до загуба на равновесие, координация и костна плътност. Ходенето в неправилно подбрани обувки също може да бъде опасно. Специалистът отбеляза, че това увеличава риска от проблеми с краката и падания, особено в напреднала възраст.

Освен това, навикът за решаване на кръстословици може да ускори стареенето. Факт е, че рано или късно тази дейност престава да бъде предизвикателство, така че вече няма да се образуват нови невронни връзки. В тази връзка лекарят призова да се редува това хоби с други, които също имат положителен ефект върху мозъка.

Според Арора, слушането на музика със слушалки може да има отрицателно въздействие върху здравето: може да намали концентрацията и да доведе до загуба на слуха. Освен това, ежедневните молби за помощ при отваряне на консерви или носене на тежки чанти могат да бъдат вредни. Арора уточни, че по този начин човек пренебрегва силата на захвата, която се счита за индикатор за сърдечно-съдово здраве.

Други навици, които ускоряват стареенето, според експертите, включват покриване на прозорци със завеси, за да се избегне слънчевата светлина, използване на слънцезащитен крем само в топло време и пренебрегване на почистването на езика. Арора обясни, че лошото орално здраве е свързано със сърдечни заболявания.