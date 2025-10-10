Днес е Световният ден на психичното здраве

На 10 октомври светът отбелязва Световния ден на психичното здраве, утвърден през 1992 г. по инициатива на Световната федерация за психично здраве (WFMH) и подкрепян от Световната здравна организация (СЗО). Целта на деня е да насочи общественото внимание към значението на психичното благополучие и към необходимостта от достъпна и качествена грижа за всички.
Тазгодишна тема: „Психичното здраве е универсално човешко право“
Темата за 2025 г. поставя акцент върху разбирането, че психичното здраве не е привилегия, а основно човешко право. Според данни на СЗО над 450 милиона души по света живеят с психични разстройства, като едва една трета от тях получават адекватна помощ. Организацията предупреждава, че липсата на достъп до услуги, социалната стигма и недостигът на специалисти остават сериозни глобални предизвикателства.
В България, по данни на Националния център по обществено здраве и анализи, тревожността и депресивните състояния се увеличават, особено сред млади хора и здравни специалисти. Психиатри и психолози отчитат, че липсата на национална стратегия и ограничената мрежа от държавни центрове за психично здраве създават сериозни трудности в превенцията и лечението.
Все по-често културни и творчески организации в България използват изкуството като инструмент за подкрепа на психичното здраве. Арттерапията, музикалните и театрални практики намират приложение в рехабилитационни програми и обществени инициативи.
През октомври редица културни институции посвещават свои проекти на темата:
-
Националният дворец на културата ще освети фасадата си в зелено — символ на надеждата и устойчивостта.
-
В Софийския университет ще бъде открита изложба „Гласът на вътрешния свят“, представяща творби на автори, преминали през психични предизвикателства.
-
Театър „Възраждане“ подготвя премиера на документален спектакъл, вдъхновен от реални истории на пациенти и специалисти.
Въпреки нарастващата информираност, стигмата около психичните заболявания продължава да бъде пречка за търсене на помощ. Психотерапевти подчертават, че в българското общество все още се възприема като слабост човек да признае, че страда от депресия, тревожност или бърнаут.
„Много хора идват при нас едва когато ситуацията вече е критична. Психичното здраве не бива да се разглежда като лукс, а като част от цялостното здравеопазване,“ коментира клиничният психолог д-р Мария Стефанова, председател на Българската асоциация по психотерапия.
Експертите напомнят, че България е сред страните в ЕС с най-нисък брой психиатри и психолози на глава от населението. Липсата на достатъчно кадри и финансиране води до претовареност на системата и ограничен достъп до подкрепа, особено в малките населени места.
Министерството на здравеопазването обяви, че подготвя Национален план за психично здраве 2025–2030, който ще включва мерки за децентрализация на услугите и интеграция на психичното здраве в общата здравна политика.
Световният ден на психичното здраве не е просто дата в календара. Той е напомняне, че психичното благополучие е неразделна част от здравето на всяко общество. Както посочват от СЗО, „няма здраве без психично здраве“ — послание, което остава особено актуално в съвременната динамична и напрегната среда.
