Днес е Световният ден на психичното здраве

На 10 октомври светът отбелязва Световния ден на психичното здраве, утвърден през 1992 г. по инициатива на Световната федерация за психично здраве (WFMH) и подкрепян от Световната здравна организация (СЗО). Целта на деня е да насочи общественото внимание към значението на психичното благополучие и към необходимостта от достъпна и качествена грижа за всички.

Тазгодишна тема: „Психичното здраве е универсално човешко право“

Темата за 2025 г. поставя акцент върху разбирането, че психичното здраве не е привилегия, а основно човешко право. Според данни на СЗО над 450 милиона души по света живеят с психични разстройства, като едва една трета от тях получават адекватна помощ. Организацията предупреждава, че липсата на достъп до услуги, социалната стигма и недостигът на специалисти остават сериозни глобални предизвикателства.

В България, по данни на Националния център по обществено здраве и анализи, тревожността и депресивните състояния се увеличават, особено сред млади хора и здравни специалисти. Психиатри и психолози отчитат, че липсата на национална стратегия и ограничената мрежа от държавни центрове за психично здраве създават сериозни трудности в превенцията и лечението.

Все по-често културни и творчески организации в България използват изкуството като инструмент за подкрепа на психичното здраве. Арттерапията, музикалните и театрални практики намират приложение в рехабилитационни програми и обществени инициативи.

През октомври редица културни институции посвещават свои проекти на темата:

Националният дворец на културата ще освети фасадата си в зелено — символ на надеждата и устойчивостта.

В Софийския университет ще бъде открита изложба „Гласът на вътрешния свят“, представяща творби на автори, преминали през психични предизвикателства.

Театър „Възраждане“ подготвя премиера на документален спектакъл, вдъхновен от реални истории на пациенти и специалисти.

Въпреки нарастващата информираност, стигмата около психичните заболявания продължава да бъде пречка за търсене на помощ. Психотерапевти подчертават, че в българското общество все още се възприема като слабост човек да признае, че страда от депресия, тревожност или бърнаут.

„Много хора идват при нас едва когато ситуацията вече е критична. Психичното здраве не бива да се разглежда като лукс, а като част от цялостното здравеопазване,“ коментира клиничният психолог д-р Мария Стефанова, председател на Българската асоциация по психотерапия.

Експертите напомнят, че България е сред страните в ЕС с най-нисък брой психиатри и психолози на глава от населението. Липсата на достатъчно кадри и финансиране води до претовареност на системата и ограничен достъп до подкрепа, особено в малките населени места.

Министерството на здравеопазването обяви, че подготвя Национален план за психично здраве 2025–2030, който ще включва мерки за децентрализация на услугите и интеграция на психичното здраве в общата здравна политика.

Световният ден на психичното здраве не е просто дата в календара. Той е напомняне, че психичното благополучие е неразделна част от здравето на всяко общество. Както посочват от СЗО, „няма здраве без психично здраве“ — послание, което остава особено актуално в съвременната динамична и напрегната среда.