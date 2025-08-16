Новини
Есил Дюран изненадва феновете: Джаз дебют с Камелия Тодорова и Милица Гладнишка в Пловдив

Есил Дюран изненадва феновете: Джаз дебют с Камелия Тодорова и Милица Гладнишка в Пловдив

16 Август, 2025 08:51 368 4

"Това е сбъдната мечта – да пея до Камелия Тодорова и Милица Гладнишка.", написа Есил Дюран

Есил Дюран изненадва феновете: Джаз дебют с Камелия Тодорова и Милица Гладнишка в Пловдив - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Есил Дюран, добре позната на публиката с попфолк хитовете си и дългогодишната си кариера, прави смела крачка към ново музикално приключение – джаза. За първи път певицата ще се изяви в този жанр, и то не с кого да е, а рамо до рамо с емблематичната Камелия Тодорова – безспорна звезда и символ на българския джаз. Към тях ще се присъедини и харизматичната Милица Гладнишка, известна със своята сценична енергия и неподражаемо чувство за хумор.

Събитието ще се състои в Пловдив, където трите дами ще омагьосат публиката с богата програма – от джаз класики, през соул и фънк, до неочаквани импровизации, подправени с артистичен размах и много настроение.


Есил Дюран не крие вълнението си от предстоящото предизвикателство:

„Сърцето ми тупти от радост! Това е сбъдната мечта – да пея до Камелия Тодорова и Милица Гладнишка. Очаква ни истински музикален празник!“

Почитателите на качествената музика могат да очакват вечер, изпълнена с емоции, изненади и неподправена страст към изкуството. Концертът обещава да събере на едно място различни поколения и вкусове.


