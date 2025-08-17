Плюс сайз моделът Веселка Маринова от последния сезон на "Биг Брадър" стана любимка на Меди (ВИДЕО)

Ботевградчанката Веселка Маринова, позната на широката публика като първата носителка на титлата Мис Плюс Сайз България (2021 г.) и участничка в риалити формата Big Brother (2024 г.), се появява в новия клип на поп-фолк изпълнителя Меди към песента „Жена мечта“, пише balkanec.bg.





Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1 Оценка 1 от 1 гласа.

Чаровният певец е избрал местната красавица за главна героиня във видеото, като по думите му, проектът има за цел да предаде важно социално и емоционално послание.„Всички жени по света са красиви! Не е нужно да увеличавате устните си или скулите си, за да бъдете красиви. Не е нужно да спазвате диети, които са крайно вредни за здравето ви, само защото смятате, че така ще сте по-привлекателни. Нужно е да се обичате такива, каквито сте. Този, който ви обича, ще ви обича заради това, което сте. Подрастващите трябва да знаят, че корекциите не са признак на висок статут, положение или красота,“ споделя Меди.Веселка Маринова спечели вниманието на публиката още през 2021 г. с титлата Мис Плюс Сайз, а три години по-късно стана една от най-запомнящите се участнички в Big Brother, където зрителите я обичаха заради чувството ѝ за хумор и откритото ѝ поведение.С участието си в „Жена мечта“ Веси отново привлича светлината на прожекторите, като този път е част от музикален проект с важно послание за приемане и любов към себе си.