Плюс сайз моделът Веселка Маринова от последния сезон на "Биг Брадър" стана любимка на Меди (ВИДЕО)

17 Август, 2025 07:09 1 007 7

„Всички жени по света са красиви!", сподели певецът

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ботевградчанката Веселка Маринова, позната на широката публика като първата носителка на титлата Мис Плюс Сайз България (2021 г.) и участничка в риалити формата Big Brother (2024 г.), се появява в новия клип на поп-фолк изпълнителя Меди към песента „Жена мечта“, пише balkanec.bg.



Чаровният певец е избрал местната красавица за главна героиня във видеото, като по думите му, проектът има за цел да предаде важно социално и емоционално послание.

„Всички жени по света са красиви! Не е нужно да увеличавате устните си или скулите си, за да бъдете красиви. Не е нужно да спазвате диети, които са крайно вредни за здравето ви, само защото смятате, че така ще сте по-привлекателни. Нужно е да се обичате такива, каквито сте. Този, който ви обича, ще ви обича заради това, което сте. Подрастващите трябва да знаят, че корекциите не са признак на висок статут, положение или красота,“ споделя Меди.

Веселка Маринова спечели вниманието на публиката още през 2021 г. с титлата Мис Плюс Сайз, а три години по-късно стана една от най-запомнящите се участнички в Big Brother, където зрителите я обичаха заради чувството ѝ за хумор и откритото ѝ поведение.

С участието си в „Жена мечта“ Веси отново привлича светлината на прожекторите, като този път е част от музикален проект с важно послание за приемане и любов към себе си.


  • 1 Какво значи

    7 1 Отговор
    Плюс сайз модел?

    Коментиран от #2, #3, #5

    07:13 17.08.2025

  • 2 Няма значение.

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Какво значи":

    Това е тъпа реклама.

    07:18 17.08.2025

  • 3 Значи

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Какво значи":

    Ама мнооооого едра дама. Не е за теб. Нема да ти стигне пенсията.

    Коментиран от #4

    07:39 17.08.2025

  • 4 Я бааа,

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Значи":

    Имам 328 овце и 4 юници

    07:46 17.08.2025

  • 5 Значи

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Какво значи":

    дебелана .

    Коментиран от #7

    07:48 17.08.2025

  • 6 Посланието

    3 0 Отговор
    Е добро ! Никой не обича една жена само заради това , как изглежда външно ! В жените има много повече за обичане от секса им !

    07:48 17.08.2025

  • 7 Стрина

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Значи":

    Ти па си много убав!

    08:10 17.08.2025