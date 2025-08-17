Почина актьорът Тристан Роджърс

На 79-годишна възраст почина австралийският актьор Тристан Роджърс, известен с ролята си на Робърт Скорпио в сериала „General Hospital“, съобщава blitz.bg.

Новината за кончината му бе потвърдена от дългогодишния му мениджър Мерил Судак пред ABC 7 Eyewitness News в петък, 15 август.

През юли беше разкрито, че Роджърс е бил диагностициран с рак. Това следва някои други тъжни новини от актьорския състав на „General Hospital“, след като наскоро починаха и две други звезди - актьорите Крис Робинсън и Джо Маринели.

Ветеранът е най-известен с ролята си на Робърт Скорпио в „General Hospital“, роля, която създава през 1980 г., както и с ролята си на Колин в „Young and Restless“, Хънтър в „Bold and Beautiful“ и Док в „Studio City“ – последната роля, която му осигурява награда „Еми“ за изключително изпълнение на поддържащ актьор в дигитален драматичен сериал.