Новини
Любопитно »
Вениамин попадна в онлайн измама, мнозина от феновете му пострадаха

Вениамин попадна в онлайн измама, мнозина от феновете му пострадаха

17 Август, 2025 13:49 689 5

  • вениамин-
  • измама-
  • фалшив профил-
  • билети

„Някой се представя за мен и пише на фенове.", сподели победителят в "Като две капки вода"

Вениамин попадна в онлайн измама, мнозина от феновете му пострадаха - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вениамин, победителят в шоуто „Като две капки вода“, стана жертва на онлайн измама. От няколко месеца непознати лица използват името и снимките му, за да създават фалшиви профили в социалните мрежи. Чрез тях те се свързват с фенове, подвеждат ги с уж лични съобщения и дори ги насочват към съмнителни сайтове за покупка на билети, пише marica.bg.

„Някой се представя за мен и пише на фенове – уж им благодаря, уж каня на концерти, а всъщност ги подвеждат. Това е шокиращо“, сподели Вениамин в ефира на „Събуди се“.

Последният случай е от Бургас, където фенове получили съобщения от фалшив профил с призив да купуват билети през непроверени платформи, вместо през официалния сайт.

Според певеца измамниците често копират профилната му снимка, името и стила на публикациите. „Хората наистина си мислят, че пишат с мен. Дори започват емоционален диалог, включително с любовни послания“, разказва той.

Вениамин подчертава, че официалните му профили са верифицирани със синя отметка.

„Дори приятелки на майка ми ми се обаждат да питат дали наистина съм аз. По-възрастните хора трудно различават фалшив профил“, казва певецът.

Вениамин отправи апел към всички свои последователи:

„Ако някой иска пари или праща съмнителни линкове – не съм аз. Моля ви, не отговаряйте и не пращайте нищо.“

Засега певецът не е подал сигнал към полицията, но признава, че ако измамите продължат, ще се наложи да търси институционална намеса. „Това вече не е шега, а реална измама“, категоричен е той.

Въпреки неприятната ситуация, Вениамин остава активен в социалните мрежи – отговаря на фенове, споделя новини около концертите си и поддържа връзка с хората, които го подкрепят.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Беше бедно еврейч3.Ходи на обучение в САЩ и по време на Ковида хазарите изкупиха верига заведения и му ги провериха да ги управлява.

    13:51 17.08.2025

  • 2 Луд умора няма

    1 1 Отговор
    На всяка статия си първа кокона.

    14:01 17.08.2025

  • 3 Дойче Зеле

    1 1 Отговор
    Как да останат младите в България?

    14:11 17.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 приятелки на майка ми ми се обаждат

    1 0 Отговор
    вместо да си губат времето с "известни"
    да си хващат честни и работливи строителни работници и животновъди
    да се наслаждават за каквото тръпнат

    14:57 17.08.2025