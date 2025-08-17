Вениамин попадна в онлайн измама, мнозина от феновете му пострадаха

Вениамин, победителят в шоуто „Като две капки вода“, стана жертва на онлайн измама. От няколко месеца непознати лица използват името и снимките му, за да създават фалшиви профили в социалните мрежи. Чрез тях те се свързват с фенове, подвеждат ги с уж лични съобщения и дори ги насочват към съмнителни сайтове за покупка на билети, пише marica.bg.

„Някой се представя за мен и пише на фенове – уж им благодаря, уж каня на концерти, а всъщност ги подвеждат. Това е шокиращо“, сподели Вениамин в ефира на „Събуди се“.

Последният случай е от Бургас, където фенове получили съобщения от фалшив профил с призив да купуват билети през непроверени платформи, вместо през официалния сайт.

Според певеца измамниците често копират профилната му снимка, името и стила на публикациите. „Хората наистина си мислят, че пишат с мен. Дори започват емоционален диалог, включително с любовни послания“, разказва той.

Вениамин подчертава, че официалните му профили са верифицирани със синя отметка.

„Дори приятелки на майка ми ми се обаждат да питат дали наистина съм аз. По-възрастните хора трудно различават фалшив профил“, казва певецът.

Вениамин отправи апел към всички свои последователи:

„Ако някой иска пари или праща съмнителни линкове – не съм аз. Моля ви, не отговаряйте и не пращайте нищо.“

Засега певецът не е подал сигнал към полицията, но признава, че ако измамите продължат, ще се наложи да търси институционална намеса. „Това вече не е шега, а реална измама“, категоричен е той.

Въпреки неприятната ситуация, Вениамин остава активен в социалните мрежи – отговаря на фенове, споделя новини около концертите си и поддържа връзка с хората, които го подкрепят.