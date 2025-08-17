20-годишен модел от OnlyFans успя да отмъкне 10 млн. долара от бивш футболист

Моделът от OnlyFans Габриела Зунига успя да отмъкне най-малко 10 млн. долара от бившия играч от Националната футболна лига и член на Залата на славата по американски футбол Шанън Шарп.

Двамата са постигнали извънсъдебно споразумение, след като преди месец Зунига заведе дело срещу Шарп по обвинение за сексуално посегателство и психически тормоз. Тогава тя входира и иск за обезщетение в размер на 50 млн. долара, която сума обаче бе отхвърлена от съда като нереалистична.

В обвинителния акт 20-годишната Зунига упреква бившия атлет в „сексуални посегателства, емоционално насилие и неоторизирани записи“ по време на това, което и двете страни сега описват като „взаимноизгодна, но бурна връзка“.

В крайна сметка двете страни са постигнали договорка. Макар нито една от тях да не разкрива детайли по споразумението, медии отвъд океана съобщават, че Шарп се е съгласил да изплати на Зунига най-малко 10 млн. долара, за да избегне съдебен процес.