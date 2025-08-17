20-годишен модел от OnlyFans успя да отмъкне 10 млн. долара от бивш футболист

Моделът от OnlyFans Габриела Зунига успя да отмъкне най-малко 10 млн. долара от бившия играч от Националната футболна лига и член на Залата на славата по американски футбол Шанън Шарп.
Двамата са постигнали извънсъдебно споразумение, след като преди месец Зунига заведе дело срещу Шарп по обвинение за сексуално посегателство и психически тормоз. Тогава тя входира и иск за обезщетение в размер на 50 млн. долара, която сума обаче бе отхвърлена от съда като нереалистична.
В обвинителния акт 20-годишната Зунига упреква бившия атлет в „сексуални посегателства, емоционално насилие и неоторизирани записи“ по време на това, което и двете страни сега описват като „взаимноизгодна, но бурна връзка“.
В крайна сметка двете страни са постигнали договорка. Макар нито една от тях да не разкрива детайли по споразумението, медии отвъд океана съобщават, че Шарп се е съгласил да изплати на Зунига най-малко 10 млн. долара, за да избегне съдебен процес.
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #3
16:22 17.08.2025
2 Голям
16:22 17.08.2025
3 Димитър Иванков - Митко Талисмана
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Бъркаш. Напълно очаквана комбинация.
16:24 17.08.2025
4 цербер
16:24 17.08.2025
5 Пич
16:25 17.08.2025
6 Стенли
Коментиран от #12
16:29 17.08.2025
7 накрая кифлето по прецакала с измислици
Шарп се е съгласил да изплати на Зунига най-малко 10 млн. долара, за да избегне съдебен процес.
16:33 17.08.2025
8 Захари
16:37 17.08.2025
9 САЩ отмъкна украйна, сега ще я дели
Коментиран от #13
16:40 17.08.2025
10 глоги
Коментиран от #14
16:41 17.08.2025
11 ки-ки-ки
16:41 17.08.2025
12 Последния Шоп
До коментар #6 от "Стенли":Едно надуваемо Мими щеше да му свърши същата работа за по- малко пари - бурно и взаимноизгодно !!!
16:41 17.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Опааа
До коментар #10 от "глоги":Мисирки неграмотни!
16:52 17.08.2025