Новини
Любопитно »
20-годишен модел от OnlyFans успя да отмъкне 10 млн. долара от бивш футболист

20-годишен модел от OnlyFans успя да отмъкне 10 млн. долара от бивш футболист

17 Август, 2025 16:20 1 344 14

  • габриела зунига-
  • шанън шарп-
  • onlyfans-
  • модел-
  • футболист-
  • споразумение

Двамата са постигнали извънсъдебно споразумение

20-годишен модел от OnlyFans успя да отмъкне 10 млн. долара от бивш футболист - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моделът от OnlyFans Габриела Зунига успя да отмъкне най-малко 10 млн. долара от бившия играч от Националната футболна лига и член на Залата на славата по американски футбол Шанън Шарп.


Двамата са постигнали извънсъдебно споразумение, след като преди месец Зунига заведе дело срещу Шарп по обвинение за сексуално посегателство и психически тормоз. Тогава тя входира и иск за обезщетение в размер на 50 млн. долара, която сума обаче бе отхвърлена от съда като нереалистична.

В обвинителния акт 20-годишната Зунига упреква бившия атлет в „сексуални посегателства, емоционално насилие и неоторизирани записи“ по време на това, което и двете страни сега описват като „взаимноизгодна, но бурна връзка“.
В крайна сметка двете страни са постигнали договорка. Макар нито една от тях да не разкрива детайли по споразумението, медии отвъд океана съобщават, че Шарп се е съгласил да изплати на Зунига най-малко 10 млн. долара, за да избегне съдебен процес.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    24 0 Отговор
    Хитра пача. Както и глупав спортист. Неочаквано добра комбинация.

    Коментиран от #3

    16:22 17.08.2025

  • 2 Голям

    13 0 Отговор
    модел , бе , колкото мис Гащи !

    16:22 17.08.2025

  • 3 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Бъркаш. Напълно очаквана комбинация.

    16:24 17.08.2025

  • 4 цербер

    7 0 Отговор
    20-годишна моделка от "OnlyFans"...

    16:24 17.08.2025

  • 5 Пич

    11 1 Отговор
    Хахаха......мъж да прави секс в САЩ е като талибанин терорист ! Показва само един път...

    16:25 17.08.2025

  • 6 Стенли

    10 0 Отговор
    Тъй тъй той ще научи тази истина ама по трудния начин когато мъж с пари срещне жена с опит жената придобива парите а мъжът придобива опит 😉

    Коментиран от #12

    16:29 17.08.2025

  • 7 накрая кифлето по прецакала с измислици

    5 0 Отговор
    ритнитопковеца че се излъгал да топне

    Шарп се е съгласил да изплати на Зунига най-малко 10 млн. долара, за да избегне съдебен процес.

    16:33 17.08.2025

  • 8 Захари

    9 2 Отговор
    Вежди Рашидов е бил прав.

    16:37 17.08.2025

  • 9 САЩ отмъкна украйна, сега ще я дели

    6 0 Отговор
    През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...

    Коментиран от #13

    16:40 17.08.2025

  • 10 глоги

    5 0 Отговор
    Тогава тя ВНЕСЕ и иск за обезщетение в размер на 50 млн. долара,.....А не ВХОДИРА.

    Коментиран от #14

    16:41 17.08.2025

  • 11 ки-ки-ки

    9 0 Отговор
    Като кифлето Дебора

    16:41 17.08.2025

  • 12 Последния Шоп

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    Едно надуваемо Мими щеше да му свърши същата работа за по- малко пари - бурно и взаимноизгодно !!!

    16:41 17.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Опааа

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "глоги":

    Мисирки неграмотни!

    16:52 17.08.2025