Рецепта на деня: Спаначен таратор

Необходими продукти:
- спанак - 1 ч.ч. ситно нарязани листа;
- кисело мляко - 1/2 ч.ч.;
- зехтин - 1 с.л.;
- копър - 1 с.л. ситно нарязан;
- сол на вкус;
- чесън - 1 щипка на прах (или една скилидка пресен).
Начин на приготвяне:
Скълцаните ситно листа свеж спанак смесваме с нарязания ситно пресен копър, една супена лъжица зехтин, сол на вкус и чесън - на прах или скилидка настърган пресен.
Отделно разбиваме 1/2 чаена чаша кисело мляко и доливаме чашата със студена вода.
Така приготвеният айрян, наливаме към спанака. Разбъркваме и поднасяме таратора охладен, пише gotvach.bg.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъж
10:08 18.08.2025