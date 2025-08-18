Новини
Рецепта на деня: Спаначен таратор

Рецепта на деня: Спаначен таратор

18 Август, 2025 10:05 293 1

Свежа алтернатива на традиционния таратор с краставици

Рецепта на деня: Спаначен таратор - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • спанак - 1 ч.ч. ситно нарязани листа;
  • кисело мляко - 1/2 ч.ч.;
  • зехтин - 1 с.л.;
  • копър - 1 с.л. ситно нарязан;
  • сол на вкус;
  • чесън - 1 щипка на прах (или една скилидка пресен).

Начин на приготвяне:

Скълцаните ситно листа свеж спанак смесваме с нарязания ситно пресен копър, една супена лъжица зехтин, сол на вкус и чесън - на прах или скилидка настърган пресен.

Отделно разбиваме 1/2 чаена чаша кисело мляко и доливаме чашата със студена вода.

Така приготвеният айрян, наливаме към спанака. Разбъркваме и поднасяме таратора охладен, пише gotvach.bg.


