Рецепта на деня: Спаначен таратор

Риби (20.02 - 20.03) Вие сте по-чувствителни към емоциите днес, но също така и по-вдъхновени. Денят е подходящ за творчески занимания и време с близките. Вечерта се нуждаете от тишина – избягвайте претоварване.

Водолей (21.01 - 19.02) Сутринта носи творческо вдъхновение и спонтанни идеи, които си струва да обмислите. Хората са отворени към вас и ще се радват на общуване. Вечерта оставете пространството свободно от очаквания.

Козирог (23.12 - 20.01) Действате методично и с добър ритъм – денят е продуктивен, особено сутринта. Разговор с колега или клиент може да донесе яснота. Вечерта обаче не се натоварвайте с излишни отговорности.

Стрелец (23.11 - 22.12) Днес думите на другите имат особено значение – внимавайте какво чувате и какво избирате да кажете. Сътрудничеството е ключът към добър ден. Вечерта може да се почувствате по-емоционални – отдайте се на тишината.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят носи възможности да разгледате нещо в дълбочина и да изясните ситуация. Умението да слушате между редовете ще ви помогне. Вечерта е добре да се оттеглите от напрежението и да се свържете със себе си.

Везни (24.09 - 23.10) Вдъхновението идва от разговор, новина или кратко пътуване. Вашата вродена дипломатичност ще бъде оценена. Вечерта не позволявайте на вътрешни съмнения да ви отклонят от посоката ви.

Дева (24.08 - 23.09) Днес може да се проявите в най-добрата си светлина – разумни, организирани и ясни в посланията си. Хората около вас ще търсят съвет или подкрепа. Вечерта избягвайте критичност към себе си и другите.

Лъв (24.07 - 23.08) Вдъхновение и добронамерени думи ще ви съпътстват през деня. Възможни са полезни срещи и новини, които отварят хоризонти. Вечерта обаче може да се появи вътрешна умора – позволете си да се оттеглите навреме.

Рак (22.06 - 23.07) Първата част от деня е подходяща за работа зад кулисите или грижа за вътрешния ви свят. Може да получите важен знак чрез кратък разговор. Вечерта бъдете нежни към себе си – не всичко трябва да бъде решено веднага.

Близнаци (22.05 - 21.06) Денят започва с усещане за подем – вие сте в стихията си. Добро време за задачи, изискващи яснота, движение и адаптивност. Вечерта може да ви натежат емоции или стари мисли – оставете ги да преминат като облак.

Телец (21.04 - 21.05) Започвате деня с увереност и добър тон в общуването. Среща или разговор могат да ви вдъхновят, стига да бъдете отворени. Вечерта се погрижете за тялото си и избягвайте пренапрежение.