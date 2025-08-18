Три астероида прeлитат край Земята през август

През август три астероида с размери от десетки до стотици метри ще преминат край Земята. Те не носят риск от сблъсък, но предоставят изключителни възможности за научни наблюдения и за усъвършенстване на глобалните стратегии за защита на планетата.

Първият обект, обозначен като 2025 PM, премина покрай планетата ни на 17 август. Астероидът е с диаметър около десет метра и се приближи на разстояние от около един милион километра от Земята, което е повече от два пъти дистанцията до Луната. Макар и класифициран като потенциално опасен поради комбинацията от размер и траектория, обектът не представлява заплаха. Неговото преминаване обаче дава възможност на учените да усъвършенстват моделите за симулация и наблюдение, използвани в планетарната защита.

На 20 август предстоят още две преминавания. Астероидът 1997 QK1 е един от най-големите обекти, които ще доближат Земята тази година. С диаметър около триста метра, той е сравним по размер със стадион. Въпреки внушителните му измерения, астероидът ще се задържи на безопасно разстояние от близо три милиона километра. Според учените това е ценна възможност за изучаване на структурата и състава на масивно небесно тяло, което може да помогне за по-доброто разбиране на еволюцията и динамиката на близко-земните обекти.

На същата дата ще премине и астероидът 2025 OV4, чийто диаметър е около 49 метра. Той ще остане на разстояние от приблизително 2,9 милиона километра. Макар и да не съществува риск от сблъсък, подобни преминавания представляват интерес за изследователите, които следят внимателно техните траектории и характеристики.

От НАСА подчертават, че редовното наблюдение на близко-земни обекти е основна част от стратегията за планетарна защита. Данните се събират и анализират от специалното звено Planetary Defense Coordination Office, което отговаря за ранното предупреждение и координацията при евентуални бъдещи заплахи. Според официалните данни в момента са идентифицирани десетки хиляди близко-земни обекти, като само малка част от тях се считат за потенциално опасни.

Астероидите, преминаващи този месец, не застрашават Земята, но предоставят на учените реална възможност да проверят инструментите си в действие, да изследват физическите характеристики на небесните тела и да натрупат опит, който може да се окаже решаващ при бъдещи, по-рискови ситуации.