Русата Златка продава луксозния джип на Карен (СНИМКА)

18 Август, 2025 12:32 1 293 5

  • златка райкова-
  • русата златка-
  • карен хачатрян-
  • продажба-
  • кола-
  • джип

Колата е обявена за продан за 250 000 лева

Русата Златка продава луксозния джип на Карен (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата плеймейтка, която сега стана и бизнесдама - Златка Райкова, обяви за продажба своето луксозно возило, като цената, на която го предлага, е 250 000 лева.

Автомобилът, който Златка често показваше в социалните мрежи, е един от най-желаните модели в своя клас и се отличава с екстри, които отговарят на високия стандарт на живот, който тя винаги е демонстрирала. В профилите ѝ в Instagram и Facebook вече се появиха снимки на колата, придружени с оферта за бъдещите купувачи.

Русата Златка, която в момента гледа двете си деца и активно развива собствен бранд за мода, не за първи път прави промяна в автопарка си. В близкото минало тя е залагала на автомобили от същия висок клас, което доказва, че вкусът ѝ остава непроменен – винаги към най-новото и най-луксозното. Новината за продажбата предизвика множество коментари в социалните мрежи – част от последователите ѝ се шегуват, че ще теглят кредит, за да си вземат нейната кола, докато други се чудят какво ново возило ще избере красавицата след тази сделка.

Справка показва, че подобни модели на вторичния пазар също се предлагат на цени около четвърт милион лева, но интересът към този конкретен автомобил е още по-голям заради факта, че е принадлежал именно на Райкова. Колата е на 5 години и на 113 000 км.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 а изрусено коте влиза ли в цената

    4 0 Отговор
    Русата Златка продава луксозния джип на Карен

    12:34 18.08.2025

  • 2 Менес от Александрия

    14 0 Отговор
    Преди 2300 години написах труд за библиотеката в който доказах , че жените са меркантилни ! След 23 века нищо ли не се е променило ?!

    12:36 18.08.2025

  • 3 Коко

    10 0 Отговор
    Високият клас автомобил - обратно пропорционален на IQ-то;
    Стремежът да си пръв на село.
    В нормалните държави, това е ежедневен консуматив за предвижване. Луксът е в качеството на хората, с които общуваш.
    Тая наща селяния няма край, а уж 90-те отминаха.

    12:40 18.08.2025

  • 4 Точно

    1 1 Отговор
    Толкова Стара като собственичката и

    12:46 18.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    250 000 лева за стар таралясник, каран от глуповата мистрия, който по всяка вероятност не знае какво е смяна на масло. Въпросът е ще се намери ли глупак да даде 250 бона за тенекия, която реално не струва повече от 40 000лв?

    13:00 18.08.2025