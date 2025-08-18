Русата Златка продава луксозния джип на Карен (СНИМКА)

Бившата плеймейтка, която сега стана и бизнесдама - Златка Райкова, обяви за продажба своето луксозно возило, като цената, на която го предлага, е 250 000 лева.

Автомобилът, който Златка често показваше в социалните мрежи, е един от най-желаните модели в своя клас и се отличава с екстри, които отговарят на високия стандарт на живот, който тя винаги е демонстрирала. В профилите ѝ в Instagram и Facebook вече се появиха снимки на колата, придружени с оферта за бъдещите купувачи.

Русата Златка, която в момента гледа двете си деца и активно развива собствен бранд за мода, не за първи път прави промяна в автопарка си. В близкото минало тя е залагала на автомобили от същия висок клас, което доказва, че вкусът ѝ остава непроменен – винаги към най-новото и най-луксозното. Новината за продажбата предизвика множество коментари в социалните мрежи – част от последователите ѝ се шегуват, че ще теглят кредит, за да си вземат нейната кола, докато други се чудят какво ново возило ще избере красавицата след тази сделка.

Справка показва, че подобни модели на вторичния пазар също се предлагат на цени около четвърт милион лева, но интересът към този конкретен автомобил е още по-голям заради факта, че е принадлежал именно на Райкова. Колата е на 5 години и на 113 000 км.