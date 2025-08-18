Благо Джизъса иска пето дете

Благой Георгиев вече ясно и гордо афишира новата си връзка с хубавицата Мария-Луиза. Джизъса признава, че е толкова щастлив с нея, че иска да има още едно дете.

"Бих искал пето дете. Много обичам децата", сподели пред "Уикенд" Благо. "Никога не съм бил по-щастлив, но не ми се ще да коментирам подробно личните си отношения. Нека да си задържа подробностите за връзката ни с Мария-Луиза само за нас."

Наскоро инфлуенсърката, която се занимава с мода, сподели пред последователите си, че самата тя е влюбена и е готова да стане майка.

"Влюбена съм и съм се отдала напълно. Без задръжки, без маска, без резервен план. Или ще бъде нещо истинско и дълготрайно, или ще бъде урок, който ще нося със себе си", сподели Мария-Луиза, която смята, че в лицето на Благой е открила сродната си душа и че не се притеснява от миналото му, защото по думите ѝ той "вероятно търси жената, която ще го накара да спре да търси".

"Когато обичаш истински, приемаш миналото му, всичко, което носи със себе си в настоящето. Всички негови избори и решения. Приемаш го изцяло с всичките му сенки и светлини", философства още брюнетката.

На свой ред Благой признава, че слуша съветите на новата си любима. "Склонен съм да се вслушвам в жената до мен и усетя ли, че нещо не ѝ харесва, ще го променя. Не съм от комплексарите, които мислят, че ще станат мъже под чехъл, ако слушат половинките си. Най-важното е да направиш любимата си щастлива. Винаги бих се съобразил с мнението на моята", категоричен е той.

Припомняме, че Благо има две пораснали деца от гимнастичката Христина Витанова - Йоана и Давид. Освен това той има син от красивата рускиня Есмер Омерова - Елай, който обаче не е виждал от години. Най-малкото дете на Благой е Благой-младши от Златка Райкова, с която имаха кратка, но бурна връзка, която приключи с грозни разправии.