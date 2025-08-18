Новини
Благо Джизъса иска пето дете

18 Август, 2025

Благой сподели, че е щастлив с новата си половинка и иска да има дете и от нея

Снимки: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Благой Георгиев вече ясно и гордо афишира новата си връзка с хубавицата Мария-Луиза. Джизъса признава, че е толкова щастлив с нея, че иска да има още едно дете.

"Бих искал пето дете. Много обичам децата", сподели пред "Уикенд" Благо. "Никога не съм бил по-щастлив, но не ми се ще да коментирам подробно личните си отношения. Нека да си задържа подробностите за връзката ни с Мария-Луиза само за нас."

Наскоро инфлуенсърката, която се занимава с мода, сподели пред последователите си, че самата тя е влюбена и е готова да стане майка.

"Влюбена съм и съм се отдала напълно. Без задръжки, без маска, без резервен план. Или ще бъде нещо истинско и дълготрайно, или ще бъде урок, който ще нося със себе си", сподели Мария-Луиза, която смята, че в лицето на Благой е открила сродната си душа и че не се притеснява от миналото му, защото по думите ѝ той "вероятно търси жената, която ще го накара да спре да търси".

"Когато обичаш истински, приемаш миналото му, всичко, което носи със себе си в настоящето. Всички негови избори и решения. Приемаш го изцяло с всичките му сенки и светлини", философства още брюнетката.

На свой ред Благой признава, че слуша съветите на новата си любима. "Склонен съм да се вслушвам в жената до мен и усетя ли, че нещо не ѝ харесва, ще го променя. Не съм от комплексарите, които мислят, че ще станат мъже под чехъл, ако слушат половинките си. Най-важното е да направиш любимата си щастлива. Винаги бих се съобразил с мнението на моята", категоричен е той.

Припомняме, че Благо има две пораснали деца от гимнастичката Христина Витанова - Йоана и Давид. Освен това той има син от красивата рускиня Есмер Омерова - Елай, който обаче не е виждал от години. Най-малкото дете на Благой е Благой-младши от Златка Райкова, с която имаха кратка, но бурна връзка, която приключи с грозни разправии.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мъж

    2 0 Отговор
    Какво означава деноминация на жена? Веднага да се преориентира от най красивия и заможния към някой циганин от факултета. Заможния никогаш няма да и върже за това преориентация към циганина 💯🥳😃🤣

    Коментиран от #4

    18:05 18.08.2025

  • 2 Смехоранка

    3 0 Отговор
    Ами супер нека се роди - шварценегер

    18:05 18.08.2025

  • 3 щом писарката пише за човечеца иска

    2 0 Отговор
    дете
    да му помогне

    18:05 18.08.2025

  • 4 Елизабет Цветанова

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мъж":

    Ало мъжа колко пъти ще ме деноминираш , негрите ми скъсаха пържолата 🤣🥳💯

    18:06 18.08.2025

  • 5 Али жребеца от пандеза

    4 0 Отговор
    Да дойде.Ще му направя и пето и шесто.

    18:06 18.08.2025

  • 6 УрСульо

    9 0 Отговор
    Давай Благо - според мешарето, до 10 чавета може!

    18:06 18.08.2025

  • 7 Киро Жарта

    7 0 Отговор
    Да дойде да му направя.

    18:07 18.08.2025

  • 8 БеГемот

    6 0 Отговор
    Тоя ц....е като кукувиците....иначе много обича децата....

    18:11 18.08.2025

  • 9 И този

    5 0 Отговор
    Иска да живее на помщи

    18:12 18.08.2025

  • 10 Майна

    4 0 Отговор
    Този гони..Мъск

    18:17 18.08.2025

  • 11 Браво

    6 0 Отговор
    Да прави деца човекът
    Неговите роднини са със по 8-10 деца

    18:17 18.08.2025

  • 12 Епааа

    3 0 Отговор
    Да вземе да плющи! Големичък е да чака щъркели!

    18:28 18.08.2025

  • 13 Аман

    5 0 Отговор
    Бе не знам, но от година на година тоС Джизъс все повече заприличва на някой от команчите, обаче отрича.

    18:36 18.08.2025

  • 14 Хмм

    4 0 Отговор
    на снимката прилича на Азис

    18:38 18.08.2025

  • 15 преминаващ

    0 0 Отговор
    Защо му светят зъбите?

    19:11 18.08.2025