Гръцката звезда Йоргос Мазонакис влезе в психиатрия

Йоргос Мазонакис днес е бил приет за лечение в държавна психиатрична клиника, съобщават множество гръцки медии, сред които antenna и lifo.gr, цитирани от dir.bg. Въдворяването на певеца е направено по прокурорско разпореждане. Самият той твърди, че това е заговор на семейството му.

Точните причини за хоспитализацията не са официално обявени, а досега близките на артиста, който е гостувал и в България, където има много фенове, не са направили публични изявления.

Очаква се скоро Мазонакис, по негово и на семейството му искане, да бъде преместен от държавната психиатрия "Дромокаитеио" в частна клиника.

През последния месец гръцката суперзвезда се дистанцира от социалните мрежи, а последната му публикация беше на 2 юли, съобщават местните медии. Тогава той беше публикувал своя черно-бяла снимка, на която позираше облечен по риза и бельо.

През октомври 2024 г. Йоргос Мазонакис заведе два дела срещу сестра си Васо заради финансов спор, възникнал между тях.

"Всичко тук е платено", каза певецът в изявлението си по онова време, отбелязвайки: "Щетата вътре в мен е загубата на доверие в хората, които смятах за свои".

Човек от близкия семеен кръг на Мазонакис предава изявление на неговия адвокат от името на артиста, според което временното му задържане в психиатрияе извършено без неговото знание и съгласие, пише tanea. Той дори обвинява членове на семейството си за това, защото в началото на септември се готвел да повдигне обвинения срещу тях за тежки криминални престъпления.

"Декларирам, че временното ми задържане в обществено заведение беше извършено без мое знание и без мое съгласие. Изведнъж тази сутрин, излизайки след сутрешната си баня, ме очакваше неприятна изненада, а именно патрулна кола на гръцката полиция, която ме помоли да ме отведе, по нареждане на прокурора, в обществено психиатрично заведение за прегледи", гласи изявлението.

Според местния закон, когато едно или повече лица с близък семеен произход подадат искане до прокурора, че техен роднина се нуждае от хоспитализация, тъй като страда от психично разстройство, тогава той нарежда временното приемане на предполагаемия пациент в държавно психиатрично заведение.

"Тъй като бях буквално увит в лист хартия от хора от близкото ми семейно обкръжение, с които имам правен спор и се готвех в началото на септември да повдигна обвинения за тежки криминални престъпления... изразявам възмущението си от жалките, злонамерени и методични усилия да ме елиминират физически с единствената цел да обслужват техните егоистични интереси", заявява още Мазонакис.

"Наполеон е казал, че победителят не е този, който започва войната, а този, който побеждава. Благодаря ви за подкрепата и любовта. Аз съм здрав, силен и енергичен", завършва изявлението на звездата.