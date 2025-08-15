Новини
Любопитно »
Гръцката звезда Йоргос Мазонакис влезе в психиатрия

Гръцката звезда Йоргос Мазонакис влезе в психиатрия

15 Август, 2025 07:52 1 014 5

  • йоргос мазонакис-
  • гръцка звезда-
  • психиатрия-
  • семейство

Точните причини за хоспитализацията не са официално обявени

Гръцката звезда Йоргос Мазонакис влезе в психиатрия - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Йоргос Мазонакис днес е бил приет за лечение в държавна психиатрична клиника, съобщават множество гръцки медии, сред които antenna и lifo.gr, цитирани от dir.bg. Въдворяването на певеца е направено по прокурорско разпореждане. Самият той твърди, че това е заговор на семейството му.

Точните причини за хоспитализацията не са официално обявени, а досега близките на артиста, който е гостувал и в България, където има много фенове, не са направили публични изявления.

Очаква се скоро Мазонакис, по негово и на семейството му искане, да бъде преместен от държавната психиатрия "Дромокаитеио" в частна клиника.

През последния месец гръцката суперзвезда се дистанцира от социалните мрежи, а последната му публикация беше на 2 юли, съобщават местните медии. Тогава той беше публикувал своя черно-бяла снимка, на която позираше облечен по риза и бельо.


През октомври 2024 г. Йоргос Мазонакис заведе два дела срещу сестра си Васо заради финансов спор, възникнал между тях.

"Всичко тук е платено", каза певецът в изявлението си по онова време, отбелязвайки: "Щетата вътре в мен е загубата на доверие в хората, които смятах за свои".

Човек от близкия семеен кръг на Мазонакис предава изявление на неговия адвокат от името на артиста, според което временното му задържане в психиатрияе извършено без неговото знание и съгласие, пише tanea. Той дори обвинява членове на семейството си за това, защото в началото на септември се готвел да повдигне обвинения срещу тях за тежки криминални престъпления.

"Декларирам, че временното ми задържане в обществено заведение беше извършено без мое знание и без мое съгласие. Изведнъж тази сутрин, излизайки след сутрешната си баня, ме очакваше неприятна изненада, а именно патрулна кола на гръцката полиция, която ме помоли да ме отведе, по нареждане на прокурора, в обществено психиатрично заведение за прегледи", гласи изявлението.

Според местния закон, когато едно или повече лица с близък семеен произход подадат искане до прокурора, че техен роднина се нуждае от хоспитализация, тъй като страда от психично разстройство, тогава той нарежда временното приемане на предполагаемия пациент в държавно психиатрично заведение.

"Тъй като бях буквално увит в лист хартия от хора от близкото ми семейно обкръжение, с които имам правен спор и се готвех в началото на септември да повдигна обвинения за тежки криминални престъпления... изразявам възмущението си от жалките, злонамерени и методични усилия да ме елиминират физически с единствената цел да обслужват техните егоистични интереси", заявява още Мазонакис.

"Наполеон е казал, че победителят не е този, който започва войната, а този, който побеждава. Благодаря ви за подкрепата и любовта. Аз съм здрав, силен и енергичен", завършва изявлението на звездата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мъж

    1 2 Отговор
    Рано или късно всичко излиза наяве , българките сте жени без никаква значимост и стойност 💯🥳🤣🤭

    08:04 15.08.2025

  • 3 Факт

    4 1 Отговор
    Така е, ЛГБТ е психо заболяване

    08:06 15.08.2025

  • 4 Пич

    2 0 Отговор
    Прилича на правоспособен гръцки гей с няколко сертификата от Урсула и Кая , но никога не спечелил Евровизия !!! Това го е ударило в нежната душа...

    08:16 15.08.2025

  • 5 Механик

    0 0 Отговор
    Не схванах смисъла на публикуването на таква дълга статия? Имам предвид в България.
    Съдебните саги на некойси Гъзоракис, изобщо не ни касаят.

    08:20 15.08.2025