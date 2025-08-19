Новини
Костадин Костадинов изгонил младата журналистка Цвета Стратиева от митинг

19 Август, 2025 09:13 1 712 17

Скандалът обаче прераснал в любов

Костадин Костадинов изгонил младата журналистка Цвета Стратиева от митинг - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов отново се озова в центъра на буря – този път не само политическа, но и романтична. Според изказване от парламентарната трибуна, направено от Ивелин Михайлов („Величие“), Костадинов е бил забъркан в любовна връзка с младата журналистка от БНТ Цвета Стратиева. Той дори твърди, че двамата са неразделни и пътуват заедно в чужбина, пише „Минаха години".

Костадинов и Стратиева категорично отрекоха слуховете за романтика, но потвърдиха, че са работили заедно по филми за българските земи, останали извън днешните граници на България.

Съпартийци на Костадинов разказаха пред „Минаха години", че 25-годишната журналистка наистина много харесала партийния шеф. Отношенията между двамата започнаха бурно, след като преди две години Цвета бе изгонена от митинг на „Възраждане" и заплашена с побой, след като лично Костадинов я посочил като нежелан елемент.

Събитието, от което тя бе изгонена, е публично и със свободен достъп и Цвета има пълното право да е там. Следва разговор между партийния лидер и Стратиева, която го уверява, че тя е на работа като част от екипа на БНТ. Костадинов обаче ѝ отвръща, че той не я счита за истински репортер, но по-късно ѝ се извинява за изгонването.

Само няколко месеца след този скандал журналистката рязко смекчава тона към „Възраждане", въпреки че дотогава яростно громи партията и дори започва да работи с Костадинов по заснемането на исторически видеа за своя интернет канал. Явно по време на работата открива, че бившият шеф на музея в Добрич, а днес лидер на „Възраждане”, е умен, пее прекрасно и изглежда добре за своите 46 години. Той обаче тактично дал да се разбере, че двамата не могат да бъдат интимни, макар да бил поласкан от интереса ѝ, издават негови съпартийци.

След изявленията на Ивелин Михайлов самият Костадинов се похвали, че симпатизантите му се увеличили. "Аз нямам нужда да се доказвам по такъв начин, както и истинските мъже. Но в този случай се намесва друг, абсолютно невинен човек с много добра професионална репутация." Според него целта е да бъде ударен той и "Възраждане", но по думите му са му изписали вежди вместо да му извадят очите.

"Резултатът „Възраждане" от цялата операция са няколкостотин нови последователи в каналите на партията“, твърди той. Интригата още повече се заплете, след като двамата бяха уловени от папараци в заведение близо до парламента, където пийваха, без да се крият. Напълно възможно е приятелски да обсъждат клюката, в която бяха замесени.

Костадинов е разведен, но проблемът е, че Флора си има дългогодишен приятел, също журналист - Йоан Запрянов от вестник "Капитал", когото пък лидерът на „Величие" обвини в манипулации преди време. Така любовният триъгълник, в който участват Флора, официалното ѝ гадже и Костадинов се превърна в четириъгълник, защото Ивелин има за какво да си отмъщава на Запрянов.

Близки до лидера на „Възраждане" са категорични, че той може да излиза, с която си поиска млада българка и едва ли би завързал афера с Цвета, която не е типичната сладникава красавица. Тя обаче се възприема като истинска секси хубавица и смело позира по бански от Гърция, без да показва, че е в компанията на Костадинов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Епааа

    14 0 Отговор
    Прав е ! Тъкмо да го нахокам че младите журналисти са за мятане върху масата , но тази е за криене в кашон. Кашона да бъде заклюен в шкаф , а шкафа свален в мазето.

    09:16 19.08.2025

  • 2 С.Николов

    13 4 Отговор
    Жълтини при това претоплени.
    Уважаеми господа от Факти като искате рейтинг,
    поне ги пишете тези новини като са актуални
    а не след седмици от събитието.

    Коментиран от #15

    09:17 19.08.2025

  • 3 Жеков

    16 5 Отговор
    Тая не я ли е гнус да излиза с този римлянин?

    09:18 19.08.2025

  • 4 Трол

    6 1 Отговор
    Политическите разправии винаги са били само за пред камерите, кога угаснат лампите се случват такива работи, че отец Нафърфорий не спира да се кръсти.

    09:19 19.08.2025

  • 5 Някой вярва ли на тази история?

    8 1 Отговор
    Спомням си, че тази журналистка беше още ученичка, когато се оплака, че и налагали цензура заради Марешки. Май се познават от много отдавна и няма как да я е изгонил от митинг, освен ако целта не е била да и направи реклама.;)

    09:19 19.08.2025

  • 6 Изгонил

    5 1 Отговор
    младият Крок.

    09:20 19.08.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    13 1 Отговор
    Флора обича да я доминират закоравели русофили 😏

    Коментиран от #14

    09:21 19.08.2025

  • 8 фен на сидеров

    6 11 Отговор
    много българи симпатизират на Възраждане ! все още ги оплюват и насаждат омраза към партията купените политикани и тел. канали !

    09:29 19.08.2025

  • 9 ООрана държава

    10 2 Отговор
    Това не бих го нарекъл журналист, толкова е некадърна че не става и да продава билетчета на селска гара

    09:36 19.08.2025

  • 10 Име

    6 1 Отговор
    Освен сплетни и интриги, кандидат мутрата друго може ли да прави?

    09:53 19.08.2025

  • 11 идиоти вън

    3 1 Отговор
    Фабрика за обработка на отпадъци!!!! А не за ингормация!!!!

    10:03 19.08.2025

  • 12 Скандалчето

    3 0 Отговор
    Далеч не е толкова гнусно като това с Хекимян.

    10:09 19.08.2025

  • 13 Порно

    3 0 Отговор
    Тя и Илияна Йотова почна като журналистка с ресор БСП, после евродепутат, сега вицепрезидент, и загрява за президентските избори. Тая още няма 40 години, няма как да се кандидатира за президент. Но за евродепутат става. Като гледам кави жевици се уреждат в Конституционния съд, като обудсман и заместник, и навсякъде по безбройните кабинети.....

    10:14 19.08.2025

  • 16 два

    5 1 Отговор
    много грозни шебека!

    10:22 19.08.2025

  • 17 Колю-маркуча

    4 1 Отговор
    Тя красива кат него бе, един за друг са, ЦоМчо, сори брат, гориш :)

    10:27 19.08.2025