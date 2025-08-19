Новини
Рецепта на деня: Люта разядка с патладжани

19 Август, 2025 10:05 507 1

С много люти чушки и чесън

Рецепта на деня: Люта разядка с патладжани - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • люти чушки - 15 - 20 бр. червени и зелени;
  • патладжани - 1 бр.;
  • чесън - 12 скилидки;
  • орехи - 2 ч.ч.;
  • магданоз - 1/4 връзка;
  • оцет - 5 с.л.;
  • олио - 5 с.л.;
  • сол.

Начин на приготвяне:

Патладжанът и лютите чушлета се измиват и подсушават. Броят на лютите чушки зависи от лютивината им - ако са много люти, може да намалим броя им.

Изпичаме патладжана, лютите чушки и целите небелени скилидки чесън на скара. Аз лично ги изпекох върху керамичния плот на печката - става много по-бързо. Чесънът се изпича най-бързо като време, следван от чушките и най-бавно се изпича патладжанът.

Изпечените чушки прибираме в найлонов плик, за да можем по-лесно да ги обелим, когато изстинат.

Обелените вече скилидки чесън, люти чушлета и патладжан смесваме в купа, добавяме ореховите ядки, олио, оцет, листата магданоз и сол на вкус, пише gotvach.bg.


