„Кралицата на кетамина“ се призна за виновна за смъртта на Матю Пери

Делото около смъртта на холивудската звезда Матю Пери придобива нови измерения, след като 42-годишната Джасвин Санга, наричана в разследването „кралица на кетамина“, се съгласи да се признае за виновна по редица федерални обвинения, свързани с нелегалната търговия с наркотици и причиняване на смърт.

Според прокуратурата в Централния окръг на Калифорния, Санга ще признае вината си по обвинения за поддържане на наркопомещение, три отделни случая на разпространение на кетамин и още едно обвинение за разпространение на кетамин, довело до смърт или тежка телесна повреда. Официалното ѝ изслушване се очаква в следващите седмици, предават светските издания.

Британско-американската гражданка, задържана от август 2024 г., се изправя пред възможна присъда до 45 години затвор, като към момента не е уточнено дали наказанията ще бъдат наложени последователно или едновременно. Санга е признала, че е продавала кетамин, MDMA, Xanax и кокаин от дома си в Северен Холивуд. Разследването разкрива, че "кралицата на кетамина", както е била известна сред клиентите си, е доставила десетки дози кетамин на Матю Пери, въпреки че дългогодишната му битка със зависимостта е била обществено достояние.

Jasveen Sangha, ‘Ketamine Queen’ who sold drugs that killed Matthew Perry, accepts guilty plea in connection to actor’s death https://t.co/icmnNHWjc8 pic.twitter.com/f91CpGpaVb — New York Post (@nypost) August 18, 2025

Смъртта на 54-годишния актьор, известен с ролята си на Чандлър Бинг в сериала „Приятели“, настъпва на 28 октомври 2023 г. в дома му в Лос Анджелис. Съдебномедицинската експертиза установява кетамина като водеща причина за леталния изход. Прокуратурата посочва, че след смъртта на Пери Джасвин Санга и нейният партньор, 55-годишният Ерик Флеминг, са предприели опити да заличат следите си и дори да прехвърлят вината върху асистента на актьора. Властите разполагат с доказателства, че Флеминг е обсъждал с Санга прикриване на връзката им с Пери, твърдейки, че единствената им комуникация е била с асистента.

Материалите по делото сочат, че дилърката е замесена и в други инциденти с летален изход, включително случай от август 2019 г., при който мъж почива от свръхдоза часове след контакт с нея. В хода на разследването са събрани и свидетелства от съседи, които описват постоянен поток от съмнителни лица около имота ѝ и нетипични нощни посещения.

Случаят със смъртта на Матю Пери доведе до повдигането на обвинения срещу още четирима души. Сред тях е 55-годишният лекар от Сан Диего Марк Чавес, който вече е признал вина за участие в заговор за разпространение на кетамин и очаква до 10 години затвор. Самият Флеминг също е признал вината си за разпространение на кетамин и може да бъде осъден на до 25 години затвор. Асистентът на Пери, 60-годишният Кенет Ивамася, който е инжектирал актьора със смъртоносната доза, е признал вината си за участие в заговор, довел до смърт, и е изправен пред възможна 15-годишна присъда. Салвадор Пласенсия, друг от обвиняемите, е признал вината си по четири обвинения за разпространение на кетамин и е заплашен от до 10 години затвор за всяко.

Делото около смъртта на Матю Пери и последвалите разкрития за нелегалния наркотрафик в Холивуд продължава да привлича обществено внимание, а съдебните процеси срещу замесените лица предстоят през следващите месеци, информират Los Angeles Times и Associated Press.