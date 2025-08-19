Синът на Софи Маринова с гневен коментар за Виктор Илиев, който се вряза в автобус на градския транспорт

Синът на Софи Маринова - Лоренцо, избухна срещу 21-годишния Виктор Илиев, който причини зверска катастрофа в София, карайки със 170 км/ч. Колата му се вряза в автобус в София, уби уважавания лекар д-р Иса Али и рани още петима души, пише woman.bg. В колата на Виктор бе открит райски газ.

"Не всички цигани сме такива идиоти, не ни слагайте всички под един знаменател", написа Лоренцо в стори в своя Инстаграм профил.

Снимка: Instagram





Явно Лоренцо се е почувствал гневен, заради факта, че подобни случки хвърлят вина върху цялата общност и настройват хората негативно.

Проверките на автошколата, в която е обучаван Виктор Илиев, продължават, но от гледаните записи на теоретичния и практическия изпит не се откриват нарушения. Това заяви пред БНТ изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация" Слав Монов. Той коментира още, че поведението на пътя е личен избор на водача.