Новини
Любопитно »
Синът на Софи Маринова с гневен коментар за Виктор Илиев, който се вряза в автобус на градския транспорт

Синът на Софи Маринова с гневен коментар за Виктор Илиев, който се вряза в автобус на градския транспорт

19 Август, 2025 12:46 1 607 31

  • лоренцо-
  • софи маринова-
  • виктор илиев-
  • коментар-
  • катастрофа

"Не всички цигани сме такива идиоти, не ни слагайте всички под един знаменател", написа Лоренцо

Синът на Софи Маринова с гневен коментар за Виктор Илиев, който се вряза в автобус на градския транспорт - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Синът на Софи Маринова - Лоренцо, избухна срещу 21-годишния Виктор Илиев, който причини зверска катастрофа в София, карайки със 170 км/ч. Колата му се вряза в автобус в София, уби уважавания лекар д-р Иса Али и рани още петима души, пише woman.bg. В колата на Виктор бе открит райски газ.

"Не всички цигани сме такива идиоти, не ни слагайте всички под един знаменател", написа Лоренцо в стори в своя Инстаграм профил.

Синът на Софи Маринова с гневен коментар за Виктор Илиев, който се вряза в автобус на градския транспорт
Снимка: Instagram



Явно Лоренцо се е почувствал гневен, заради факта, че подобни случки хвърлят вина върху цялата общност и настройват хората негативно.

Проверките на автошколата, в която е обучаван Виктор Илиев, продължават, но от гледаните записи на теоретичния и практическия изпит не се откриват нарушения. Това заяви пред БНТ изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация" Слав Монов. Той коментира още, че поведението на пътя е личен избор на водача.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиква

    12 0 Отговор
    Същият, очилата да смени,да сложи очилата за заварчици,направо маската, няма да се вижда хиенската зурла.

    12:50 19.08.2025

  • 2 Точно така

    11 21 Отговор
    Прав е Лоренцо, не всички роми са такива! Заради малкото свестни, не бива да ги слагаме всички под общ знаменател.

    Коментиран от #19

    12:51 19.08.2025

  • 3 Силиций

    19 2 Отговор
    Не съм фен на господин "сина на Софи Маринова", но съм 100% съгласен с мнението му.
    Във всеки етнос от населението на тази територия има изключително просташки държащи се примати,тровещи живота на останалите що-годе нормални.

    Коментиран от #15

    12:52 19.08.2025

  • 4 кй87ъ6трхуй

    23 1 Отговор
    Един дрогаж се възмутил от друг наркоман??? Вие сериозно ли ни занимавате с тея дибили?

    12:53 19.08.2025

  • 5 Сталин

    23 4 Отговор
    Всички сигани сте генетично малоценни индивиди

    12:55 19.08.2025

  • 6 Той

    14 1 Отговор
    себе си ли има за пример ?

    Коментиран от #22

    12:56 19.08.2025

  • 7 бушприт

    18 0 Отговор
    Те,всички не са роми,а са цигани. Правилно го е казал Лоренцо. Ромът е високоалкохолно питие.

    12:57 19.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Майна

    12 3 Отговор
    Напротив - всички индоподбни са такива отпадъци. Вашият вид под-човеци са застинали в развитието някъде около австралопитека!

    13:02 19.08.2025

  • 12 Майна

    12 1 Отговор
    Някой може ли да ми посочи този кафевия с какво нужен на обществото ни?

    13:05 19.08.2025

  • 13 НАСКО

    10 1 Отговор
    Ром се пие! Циганин се бие!

    13:06 19.08.2025

  • 14 Сила

    9 0 Отговор
    Въпрос на време е Сандокан да се издъни !!! Вярвайте ми , само на време !!! Рано или късно ....не всички са идиоти , ясно е , но конкретно този примат вече многократно е показвал , че е ....

    13:07 19.08.2025

  • 15 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Силиций":

    Ходи къде да е в западна Европа, кажи им откъде си и им обясни твоята гледна точка. Успех!

    13:10 19.08.2025

  • 16 Некои си

    6 0 Отговор
    Във всяко стадо си има мърша

    13:14 19.08.2025

  • 17 Мдааааа...

    7 1 Отговор
    Абе и тоя е същото лaѝнo.

    13:18 19.08.2025

  • 18 ами,

    7 0 Отговор
    Прав е Лоренцо,някой като него са трафиканти на мигранти.Има и свестни цигани,познавам такова семейство.Обаче са изключение за съжаление.

    Коментиран от #20

    13:20 19.08.2025

  • 19 Мдааааа...

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Точно така":

    Процентът на свестните между тях е от 2 до 3 макс.

    13:20 19.08.2025

  • 20 Мдааааа...

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "ами,":

    Аз също познавам, чистачката на кабинета ми и мъжът ѝ (общ работник) също са такова.

    13:21 19.08.2025

  • 21 Димитър

    7 0 Отговор
    Ти си същото презадпволено лаѝненце лоренцо да не напомняме колко и как си карал и те е търсила милицията добре че е Софка

    13:23 19.08.2025

  • 22 Риболовеца

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Той":

    В училище е бил двойкаджия и едвам е изкласил, никакъв пример не е.

    13:32 19.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ха ха

    4 0 Отговор
    Лоренцо е същият безполезник добре,че е Софка да го издържа.Обществото знае и неговите изцепки,ако той ги е забравил.

    13:35 19.08.2025

  • 25 Раев

    3 0 Отговор
    Защото ти и майка ти пращите от интелект, образование и култура

    13:37 19.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Остарял

    0 2 Отговор
    Истината е ,че като си млад кръвта ти ври и си мислиш ,че си безмъртен и правиш бая дивотии. Без значение от кои етнос или нация си. За да няма недоразумения чисто БГ. Съм на неговите години ги правехме същите работи . Така ,че е абсолютна тъпотия да се изтъква етноса на момчето

    Коментиран от #30

    13:45 19.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дрън

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Остарял":

    дрън. Стига толерстия.

    13:49 19.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.