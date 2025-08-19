Синът на Софи Маринова с гневен коментар за Виктор Илиев, който се вряза в автобус на градския транспорт

Синът на Софи Маринова - Лоренцо, избухна срещу 21-годишния Виктор Илиев, който причини зверска катастрофа в София, карайки със 170 км/ч. Колата му се вряза в автобус в София, уби уважавания лекар д-р Иса Али и рани още петима души, пише woman.bg. В колата на Виктор бе открит райски газ.
"Не всички цигани сме такива идиоти, не ни слагайте всички под един знаменател", написа Лоренцо в стори в своя Инстаграм профил.
Явно Лоренцо се е почувствал гневен, заради факта, че подобни случки хвърлят вина върху цялата общност и настройват хората негативно.
Проверките на автошколата, в която е обучаван Виктор Илиев, продължават, но от гледаните записи на теоретичния и практическия изпит не се откриват нарушения. Това заяви пред БНТ изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация" Слав Монов. Той коментира още, че поведението на пътя е личен избор на водача.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тиква
12:50 19.08.2025
2 Точно така
Коментиран от #19
12:51 19.08.2025
3 Силиций
Във всеки етнос от населението на тази територия има изключително просташки държащи се примати,тровещи живота на останалите що-годе нормални.
Коментиран от #15
12:52 19.08.2025
4 кй87ъ6трхуй
12:53 19.08.2025
5 Сталин
12:55 19.08.2025
6 Той
Коментиран от #22
12:56 19.08.2025
7 бушприт
12:57 19.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Майна
13:02 19.08.2025
12 Майна
13:05 19.08.2025
13 НАСКО
13:06 19.08.2025
14 Сила
13:07 19.08.2025
15 провинциалист
До коментар #3 от "Силиций":Ходи къде да е в западна Европа, кажи им откъде си и им обясни твоята гледна точка. Успех!
13:10 19.08.2025
16 Некои си
13:14 19.08.2025
17 Мдааааа...
13:18 19.08.2025
18 ами,
Коментиран от #20
13:20 19.08.2025
19 Мдааааа...
До коментар #2 от "Точно така":Процентът на свестните между тях е от 2 до 3 макс.
13:20 19.08.2025
20 Мдааааа...
До коментар #18 от "ами,":Аз също познавам, чистачката на кабинета ми и мъжът ѝ (общ работник) също са такова.
13:21 19.08.2025
21 Димитър
13:23 19.08.2025
22 Риболовеца
До коментар #6 от "Той":В училище е бил двойкаджия и едвам е изкласил, никакъв пример не е.
13:32 19.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ха ха
13:35 19.08.2025
25 Раев
13:37 19.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Остарял
Коментиран от #30
13:45 19.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дрън
До коментар #28 от "Остарял":дрън. Стига толерстия.
13:49 19.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.