Деси Слава кръсти внучка си на Голяма Богородица (СНИМКИ+ВИДЕО)

19 Август, 2025 13:57 1 082 6

Мими Иванова бе сред специалните гости на кръщенето

Деси Слава кръсти внучка си на Голяма Богородица (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Внучката на поп фолк звездата Деси Слава, която носи името на звездната си баба, бе кръстена навръх Голяма Богородица с пищно парти.

Певицата не публикува нито една снимка от семейния празник, но нейни приятели и близки заляха мрежата със снимки и видеа, от които се вижда, че малката Десислава е била кръстена в християнската вяра.

Купонът за кръщенето е бил изключително пищен, почти като сватба, а синът и снахата на Деси са заложили на лъскави тоалети за празника на малката си дъщеричка. Гласовитата баба нямаше как да се сдържи и пя за семейството си от сърце и повесели гостите на кръщенето. На празника бе и естрадната звезда Мими Иванова, която гушна и поздрави християнчето още в църквата. Както стана ясно, Мими е леля на Десислава, макар да не го бяха афиширали публично години наред, пише Телеграф.

Впечатление на мнозина направи и роклята на Деси Слава, която бе в модерното за сезона зелено, плътно по нея и очертавайки бюста ѝ, нищо че е баба, което пък подчерта факта, че певицата е свалила сериозни килограми и изглежда доста добре.


