Дани Милев се похвали: "Еха... станах дядо..."

20 Август, 2025 07:43 717 4

  • дани милев-
  • музикант-
  • дядо-
  • внучка

Новородената му внучка е плод на любовта между сина му Сава и половинката му Галя

Дани Милев се похвали: "Еха... станах дядо..."
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известният музикант Дани Милев сподели много радостна новина в социалните мрежи – станал е дядо! Малката принцеса - Вивиан, е плод на любовта между сина му Сава и половинката му Галя.

Дани Милев благодари и на съпругата си Цвети за подкрепата и споделената радост.

"Еха... станах дядо... Да е жива и здрава Вивиан! Благодаря, Сава Милев и Галя... Благодаря, Цвети", сподели Дани в публикацията си, която бързо събра стотици коментари и добри пожелания от неговите последователи.


  • 1 Евровизия

    0 0 Отговор
    Сега трябва да си купи бастун и да си пусне дълга бяла брада.

    07:45 20.08.2025

  • 2 Здрасти

    3 0 Отговор
    Да му е живо и здраво внучето! Но да попитам кой е този известния човек? За първи път го виждам.

    07:49 20.08.2025

  • 3 да попитам

    3 0 Отговор
    Кой е този, някой чалгар ли?

    07:51 20.08.2025

  • 4 1488

    1 1 Отговор
    и на тоя ебалсъммумайката

    08:04 20.08.2025