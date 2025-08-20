Дани Милев се похвали: "Еха... станах дядо..."

Известният музикант Дани Милев сподели много радостна новина в социалните мрежи – станал е дядо! Малката принцеса - Вивиан, е плод на любовта между сина му Сава и половинката му Галя.
Дани Милев благодари и на съпругата си Цвети за подкрепата и споделената радост.
"Еха... станах дядо... Да е жива и здрава Вивиан! Благодаря, Сава Милев и Галя... Благодаря, Цвети", сподели Дани в публикацията си, която бързо събра стотици коментари и добри пожелания от неговите последователи.
1 Евровизия
07:45 20.08.2025
2 Здрасти
07:49 20.08.2025
3 да попитам
07:51 20.08.2025
4 1488
08:04 20.08.2025