Този уикенд ще наблюдаваме специална "черна луна"

20 Август, 2025 19:01 573 1

На места липсата на луната ще направи млечния път много по-видим в нощното небе

Този уикенд ще наблюдаваме специална "черна луна" - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Точно в 09:06 ч. българско време в събота, 23 август 2025 година, Луната ще навлезе в своята фаза на „новолуние“. Тази фаза се случва приблизително на всеки 29,5 дни, но този път новолунието има специалната титла „черна луна“.

Терминът „черна луна“ не е официален астрономически – това е популярно название, аналогично на „синята луна“, но означава „втора новолуние в един календарен месец“ или, по-рядко, „трето новолуние в сезон, съдържащ четири новолуния“. Първото, „месечно новолуние“, се случва приблизително на всеки 29 месеца, а второто, „сезонно новолуние“, е още по-рядко и се случва около веднъж на 33 месеца. Именно второто определение се прилага за новолунието на 23 август – третото новолуние в рамките на един астрономически сезон, който започна с лятното слънцестоене на 21 юни и ще приключи с есенното равноденствие на 22 септември.

Това новолуние ще бъде на практика невидимо за наблюдателите на Земята, тъй като Луната ще е позиционирана между Земята и Слънцето и тъмната и страна е обърната към нас - удивителен небесен феномен.

Светлината от Луната няма да наруши нощта, което създава безпрецедентно тъмно небе – идеално за наблюдение на слаби звезди, метеорни потоци и особено на Млечния път в своята най-добра проекция от Северното полукълбо. Тази нощ съвпада и с края на метеорния поток Персеиди, добавяйки допълнителна възможност за наблюдаване на падащи звезди.

Рядкостта на сезонното „черно новолуние“ прави момента още по-забележителен – то се появява приблизително веднъж на всеки 33 месеца. Следващото подобно явление ще бъде чак през август 2027 г.

За звездобройците и ентусиастите най-добрият начин да се възползват от тъмнината е да потърсят място далеч от светлинното замърсяване, с отворен поглед към южния хоризонт, за да се насладят на красиви нощни гледки.


  • 1 Някога

    0 2 Отговор
    Са знаели че това е времето в което демоните идват на земята, и не са излизали от къщи за да не бъдат завлечени в Ада ! Сега знаем че не са демони а извънземни , които отвличат хората ! Гледайте за кратък блясък , това ще видите в промеждутъка в който корабите излизат от хиперпространството докато преминават в маскировъчен ( невидим ) режим ! Може да се маскират и като граждански самолети , тогава ако сте наблюдателни ще видите че мигащите светлини на отговарят на земните.

    19:13 20.08.2025