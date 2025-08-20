Новини
Модна икона разплакала Меган Маркъл с критиките си

20 Август, 2025 18:01 655 1

Бившата главна редакторка на Vainty Fair не пощадила херцогинята с коментарите си за нея

Модна икона разплакала Меган Маркъл с критиките си - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл беше подложена на остра критика от страна на бившия главен редактор на списание Vanity Fair, Тина Браун, която определи преценката на херцогинята като „най-лошата в света“.

Според нов медиен доклад, тези изказвания засегнали Маркъл особено силно, тъй като тя проявявала уважение и интерес към работата на Браун и силно ѝ се възхищавала. Съпругът ѝ, принц Хари, според думите на Браун, е бил предразположен към напускане на кралския живот, като е описан като чувствителен и лесно повлиян от съпругата си, но в същото време природно надарен за ролята си на принц.

Тина Браун изразява мнението, че единствено отсъствието на Меган Маркъл би позволило на Хари да се завърне в кралското семейство. Безпощадната ѝ критика продължила с това, че покойната принцеса Даяна не би подкрепила бившата актриса.

Въпреки че Меган Маркъл през годините често е била обект на критики, тя е успявала да не им отдава особено значение. Този път обаче публичните коментари на Тина Браун са я разстроили, най-вече заради личното ѝ възхищение към журналистката.

Кралският коментатор Нийл Шон посочва, че херцогинята на Съсекс е останала „неутешима и едновременно възмутена“ след като Браун, известна с биографията си за принцеса Даяна и бивш главен редактор на Vanity Fair и Tatler, открито е критикувала решенията ѝ.

Браун, която е автор и на биографичната книга „The Diana Chronicles“, е фигура с особено значение за Меган Маркъл, като се твърди, че херцогинята е изучавала трудовете ѝ, за да се подготви за живота си като част от кралското семейство.

В подкаста "The Ankler" с водеща Джанис Мин през октомври, Тина Браун отправя сериозни обвинения към Маркъл, като твърди, че тя „има най-лошата преценка от всички в света“ и допълва, че идеите ѝ „винаги са напълно погрешни“.

По отношение на принц Хари, журналистката коментира, че напускането на кралското семейство от негова страна е било неизбежно, описвайки го като импулсивен и силно повлиян от Меган. Тя заявява, че Хари се е чувствал нещастен в рамките на кралската институция, лесно впечатлен от Маркъл и убеден, че тя има нужните умения и познания да ги превърне в световни звезди. Според Браун, Хари е следвал съпругата си „сляпо, почти като дете“.

Въпреки критиките, Тина Браун отбелязва, че принц Хари има изключителен талант в ролята си на член на кралското семейство и това представлява парадокс – той се справя безупречно именно с тази функция.

Браун твърди, че евентуалното завръщане на Хари към кралското семейство е възможно единствено при неговото отделяне от Меган. Тя подчертава, че подобен ход би бил от полза за монархията, но изразява съмнение за реализирането му предвид напрежението между Хари и принц Уилям.

Според Браун, когато Хари се представя сам на международната сцена, той демонстрира всички качества на автентичен и успешен кралски представител. Тя отбелязва, че в настоящия период, когато монархията се сблъсква със сериозни предизвикателства поради здравословните проблеми на крал Чарлз III, лечението на Кейт и натиска върху принц Уилям, би било ценно да има харизматичен посланик като Хари.

Тина Браун обръща внимание и на проблема с така наречения „ефект на засенчването“, познат от времето на принцеса Даяна и принц Чарлз, като отбелязва, че Хари често засенчва брат си Уилям.

През 2022 г. в интервю за The Daily Beast Браун заявява, че Даяна едва ли би подкрепила решението на Хари и Меган да се оттеглят от кралските си задължения. По думите ѝ, Даяна е била дълбоко привързана към монархията и би била загрижена за пътя, по който са поели синът ѝ и съпругата му. Според Браун, Даяна вероятно би сметнала, че Меган насочва Хари в нежелателна посока и не би била толкова благосклонна към нея, колкото самата Меган очаква.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъй де

    5 0 Отговор
    В кралското семейство няма място за нечиста кръв. От векове е било така и така ще бъде. Хари си отбеляза автогол със женитбата си и само развод може да го върне при семейството му. Уви, жената от простолюдието му държи изкъсо юздите и няма да го пусне лесно.

    18:22 20.08.2025