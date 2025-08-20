Модна икона разплакала Меган Маркъл с критиките си

Меган Маркъл беше подложена на остра критика от страна на бившия главен редактор на списание Vanity Fair, Тина Браун, която определи преценката на херцогинята като „най-лошата в света“.

Според нов медиен доклад, тези изказвания засегнали Маркъл особено силно, тъй като тя проявявала уважение и интерес към работата на Браун и силно ѝ се възхищавала. Съпругът ѝ, принц Хари, според думите на Браун, е бил предразположен към напускане на кралския живот, като е описан като чувствителен и лесно повлиян от съпругата си, но в същото време природно надарен за ролята си на принц.

Тина Браун изразява мнението, че единствено отсъствието на Меган Маркъл би позволило на Хари да се завърне в кралското семейство. Безпощадната ѝ критика продължила с това, че покойната принцеса Даяна не би подкрепила бившата актриса.

Въпреки че Меган Маркъл през годините често е била обект на критики, тя е успявала да не им отдава особено значение. Този път обаче публичните коментари на Тина Браун са я разстроили, най-вече заради личното ѝ възхищение към журналистката.

Кралският коментатор Нийл Шон посочва, че херцогинята на Съсекс е останала „неутешима и едновременно възмутена“ след като Браун, известна с биографията си за принцеса Даяна и бивш главен редактор на Vanity Fair и Tatler, открито е критикувала решенията ѝ.

Браун, която е автор и на биографичната книга „The Diana Chronicles“, е фигура с особено значение за Меган Маркъл, като се твърди, че херцогинята е изучавала трудовете ѝ, за да се подготви за живота си като част от кралското семейство.

В подкаста "The Ankler" с водеща Джанис Мин през октомври, Тина Браун отправя сериозни обвинения към Маркъл, като твърди, че тя „има най-лошата преценка от всички в света“ и допълва, че идеите ѝ „винаги са напълно погрешни“.

По отношение на принц Хари, журналистката коментира, че напускането на кралското семейство от негова страна е било неизбежно, описвайки го като импулсивен и силно повлиян от Меган. Тя заявява, че Хари се е чувствал нещастен в рамките на кралската институция, лесно впечатлен от Маркъл и убеден, че тя има нужните умения и познания да ги превърне в световни звезди. Според Браун, Хари е следвал съпругата си „сляпо, почти като дете“.

Въпреки критиките, Тина Браун отбелязва, че принц Хари има изключителен талант в ролята си на член на кралското семейство и това представлява парадокс – той се справя безупречно именно с тази функция.

Браун твърди, че евентуалното завръщане на Хари към кралското семейство е възможно единствено при неговото отделяне от Меган. Тя подчертава, че подобен ход би бил от полза за монархията, но изразява съмнение за реализирането му предвид напрежението между Хари и принц Уилям.

Според Браун, когато Хари се представя сам на международната сцена, той демонстрира всички качества на автентичен и успешен кралски представител. Тя отбелязва, че в настоящия период, когато монархията се сблъсква със сериозни предизвикателства поради здравословните проблеми на крал Чарлз III, лечението на Кейт и натиска върху принц Уилям, би било ценно да има харизматичен посланик като Хари.

Тина Браун обръща внимание и на проблема с така наречения „ефект на засенчването“, познат от времето на принцеса Даяна и принц Чарлз, като отбелязва, че Хари често засенчва брат си Уилям.

През 2022 г. в интервю за The Daily Beast Браун заявява, че Даяна едва ли би подкрепила решението на Хари и Меган да се оттеглят от кралските си задължения. По думите ѝ, Даяна е била дълбоко привързана към монархията и би била загрижена за пътя, по който са поели синът ѝ и съпругата му. Според Браун, Даяна вероятно би сметнала, че Меган насочва Хари в нежелателна посока и не би била толкова благосклонна към нея, колкото самата Меган очаква.