Времето днес, прогноза за понеделник, 8 декември: В по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно

В по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно, но след обяд над Южна България и северозападните райони облачността ще се разкъсва и ще намалява.



Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 7° и 12°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, в сутрешните часове по северното крайбрежие все още със слаби превалявания. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 8°-10°.



Предимно облачно ще бъде и в планините, но само на отделни места, главно в Централна и Източна Стара планина, ще превалява слабо. След обяд над масивите в Южна България облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб до умерен северен вятър.



През следващите дни сутрин ще е по-студено, но дневните температури слабо ще се повишат. На места в низините и котловините сутрин ще има мъгла или ниска облачност, а на отделни места, главно по поречието на Дунав, ще се задържат по-дълго.

Около и след обяд ще преобладава слънчево време.

Максималните температури ще са най-високи в средата на седмицата предимно между 9° и 14°, но в районите с по-трайна мъгла ще остават по-ниски.