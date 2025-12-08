Новини
България »
Времето днес, прогноза за понеделник, 8 декември: В по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно

Времето днес, прогноза за понеделник, 8 декември: В по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно

8 Декември, 2025 04:13, обновена 8 Декември, 2025 03:21 430 0

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

След обяд над Южна България и северозападните райони облачността ще се разкъсва и ще намалява

Времето днес, прогноза за понеделник, 8 декември: В по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

В по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно, но след обяд над Южна България и северозападните райони облачността ще се разкъсва и ще намалява.

Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 7° и 12°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, в сутрешните часове по северното крайбрежие все още със слаби превалявания. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 8°-10°.

Предимно облачно ще бъде и в планините, но само на отделни места, главно в Централна и Източна Стара планина, ще превалява слабо. След обяд над масивите в Южна България облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб до умерен северен вятър.

През следващите дни сутрин ще е по-студено, но дневните температури слабо ще се повишат. На места в низините и котловините сутрин ще има мъгла или ниска облачност, а на отделни места, главно по поречието на Дунав, ще се задържат по-дълго.

Около и след обяд ще преобладава слънчево време.

Максималните температури ще са най-високи в средата на седмицата предимно между 9° и 14°, но в районите с по-трайна мъгла ще остават по-ниски.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове