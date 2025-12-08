Новини
Транспортни работници у нас искат държавата да се намеси заради блокадата на гръцката граница

8 Декември, 2025 04:13, обновена 8 Декември, 2025 03:17

Готвят се да сезират и Европейската комисия

Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Пети ден продължиха блокадите на българо-гръцката граница. Гръцките фермери вчера часове наред не допускаха камиони през граничен пункт „Кулата - Промахон“. Транспортните работници у нас настояват държавата да се намеси. Готвят се да сезират и Европейската комисия.

Заради ежедневните блокади на "Кулата" българските транспортни фирми започват да търпят сериозни загуби. Невъзможността камионите да стигнат до ферибот или да доставят стока до вътрешността на Гърция, им струва минимум 150 - 200 евро загуби всеки ден.

Александър Стамболийски, Съюз на българските транспортни работници: "Направете сметка, ако трябва да изчака няколко дни... Нещата ще станат много зле. Както виждате, от страна на българската държава няма абсолютно никакъв отзвук."

Ако блокадите продължат повече от седмица, от Съюза на българските транспортни работници се готвят да сезират български и европейски институции.

Александър Стамболийски, Съюз на българските транспортни работници: "Ще сезираме нашето правителство, Европейската комисия, Европейски парламент - тук има камиони от поне десет държави, които преминават транзитно през България. Това не е проблем само за нас. Проблемът е за половин Европа."

Валентин Станков: "Ние нямаме никаква вина, че гърците имат проблем с тяхната си държава. Те ще си вземат субсидиите и всичко, а ние какво правим, само ядове по пътищата."

Освен на гранични пунктове, блокади има и на магистрали и главни пътища в южната ни съседка. Използват се обходни маршрути, но те значително удължават времето за пътуване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Какво да се намеси държавата? Да бие протестиращите ли?
    Тя трябваше да бие нашите олигофрени, които чупеха, а не гръцките фермери.

    03:36 08.12.2025

  • 2 Келепира гледат управниците

    1 0 Отговор
    Нямаме управници и държава. Управниците спасяват кожата и подготвят краденето за 2026г. Тези фирмаджии на площада в София с камионите и да си търсят правата и нови управници, които да защитават интересите на държавата.

    03:38 08.12.2025

