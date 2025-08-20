Новини
Българска актриса разведе известен турски актьор СНИМКА

Българска актриса разведе известен турски актьор СНИМКА

20 Август, 2025

Нашенката също е сред познатите лица на турското кино и телевизия

Българска актриса разведе известен турски актьор СНИМКА - 1
Снимка: Facebook
Една от най-успешните актриси в Турция - Гюлсим Али, родом от Русе, се оказа причина за развода на турската звезда Берк Октай и съпругата му Йълдъз Чааръ Атиксой. Само преди дни турският вестник "Хюриет" съобщи, че Йълдъз и Берек вече не са заедно, а разводът е въпрос на време, пише bgdnes.bg.

Като причина се съобщава паралелна връзка с нашенката Гюлсим Али. Пред турските журналисти красавицата ни разказва как се е запознала с голямата турска звезда, а това се случило на кастинг за дългоочаквания сериал в Турция - "Плодородни земи", след който тя спечелила ролята. Октай също е бил на кастинга, но ролята му се изплъзнала.

Публикация, споделена от Gülsim Ali (@gyulsim)

Берк Октай и съпругата му Йълдъз Чааръ Атиксой сключиха брак през септември 2022-ра в двора на къщата си край Босфора, припомнят запознати. За симпатичния турчин това е втора съпруга, която също като първата е актриса. Миналата година тя му роди и дъщеричка - Мира Милена.

42-годишния Берек познаваме от кримисериала "Опасни улици". Разводът с първата му жена Мерве Сараджьоглу пак мина със скандали, тъй като двамата често си разменяха шамари и на улицата.

Засега Гюлсим Али не е коментирала развоя на връзката им, но тя е факт, тъй като в турските издания вече се появиха техни общи снимки.

Българката става известна през 2009 г., когато печели в София конкурса "Супермодел на България". Тогава тя е едва на 14 г. и е най-малката участничка, но впечатлява журито с отлични мерки и височина от 174 сантиметра. Впоследствие хубавицата представи страната ни на световно дефиле в бразилския град Сао Пауло. Родена е на 18 февруари 1995 г. в Русе в семейството на български турци, но никога не губи връзката си с родния град.

Първите стъпки на Гюлсим в киното са през 2012 г., когато се явява на кастинг и е одобрена за второстепенна роля в поредицата "Последното лято на Балканите 1912". Снимките са в Северна Македония, а след техния край младата актриса заминава да живее в Истанбул за постоянно. Целта ѝ е да усъвършенства турския си език, тъй като преди това основно говори на български. В Турция Гюлсим проби с участието си в няколко суперуспешни сапунки и вече е в Топ 10 на най-известните турски актриси в южната ни съседка.


