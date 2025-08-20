Китай разработва първия в света робот, способен да роди живо бебе

Това е концепция, която в момента съществува само в научнофантастичните филми. Но учените в Китай разработват първия в света "робот за бременност", способен да износи бебе и да роди, пише woman.bg.



Хуманоидът ще бъде оборудван с изкуствена утроба, която получава хранителни вещества чрез маркуч, обясняват експертите. Прототип се очаква да бъде пуснат следващата година, с продажна цена около 100 000 юана (10 000 лири).

Визионерът зад иновацията

Д-р Жанг Цифен, който основа компанията Kaiwa Technology, разработва машината. Устройството, което той си представя, не е просто инкубатор, а хуманоид, който може да повтори целия процес от зачеване до раждане, съобщават азиатските медии.



Той казва, че технологията за изкуствена утроба вече е в "зряла фаза" и сега трябва да бъде имплантирана в корема на робота, "така че истински човек и роботът да могат да взаимодействат, за да се постигне бременност".



Относно етичните и правните въпроси той каза: "Провеждахме дискусионни форуми с властите в провинция Гуандун и подадохме свързани предложения, докато обсъждахме политики и законодателство."

Технически подробности и въпроси без отговор

Експертите все още не са предоставили никакви подробности за това как яйцеклетката и сперматозоидът се оплождат и имплантират в изкуствената утроба.



Разкритията на д-р Жанг бяха направени по време на интервю, споделено в Duoyin, китайската версия на TikTok.

Обществената реакция - между възхищение и скептицизъм

Новините за разработването предизвикаха интензивни дискусии в китайските социални мрежи, като критиците осъдиха технологията като етично проблематична и неестествена.



Мнозина твърдяха, че лишаването на плода от майчинската връзка е жестоко, докато бяха повдигнати въпроси за това как ще се набавят яйцеклетките за процеса.



Въпреки това много хора показаха подкрепа за иновацията, възприемайки я като средство да предпази жените от страданията, свързани с бременността.



Един потребител написа: "Много семейства плащат значителни разходи за изкуствено оплождане, само за да се провалят, така че разработването на робота за бременност допринася за обществото."

Предшествениците в науката

Преди това учените успешно поддържаха живи недоносени агънца седмици наред, използвайки изкуствена утроба, която прилича на пластмасов плик.



Тя осигуряваше всичко необходимо на плода, за да продължи да расте и да се развива, включително богато на хранителни вещества кръвоснабдяване и защитен мехур от амниотична течност. След 28 дни в изкуствената утроба агънцата - които иначе вероятно щяха да умрат - наддадоха тегло.

Етичните дилеми и феминистките притеснения

От 70-те години на миналия век феминистки активистки като Андреа Дуоркин се противопоставят силно на използването на изкуствени утроби на основание, че това може да доведе до "краят на жените".



През 2012 г. г-жа Дуоркин написа: "Жените вече имат силата да елиминират мъжете и в колективната си мъдрост са решили да ги запазят. Истинският въпрос сега е: дали мъжете, след като изкуствената утроба бъде усъвършенствана, ще искат да запазят жените наоколо?"



През 2022 г. група изследователи от Детската болница във Филаделфия - които разработват изкуствени утроби - публикуваха статия за етичните съображения на технологията.



Изследователите написаха: "Притеснение е, че това може да доведе до обезценяване или дори патологизиране на бременността и може да намали опита на жените да извличат смисъл, овластяване и самоизпълнение от този уникален аспект на женската биология."

Общественото мнение сред младите хора

По-рано тази година обаче проучване показа, че 42% от хората на възраст 18-24 години казаха, че биха подкрепили "отглеждането на плод изцяло извън тялото на жената".



Разработването напомня на филма от 2023 г. "The Pod Generation", където технологичен гигант предлага на двойките възможността да използват сменяеми изкуствени утроби или "капсули", за да споделят бременността.

Отговор на демографската криза в Китай

Ако се осъществи, хуманоидната бременност може да се разглежда като инструмент за справяне с нарастващите нива на безплодие в Китай.



Докладите сочат, че нивата на безплодие в Китай са се увеличили от 11,9% през 2007 г. на 18% през 2020 г.



В отговор местните правителства в Китай включват лечението с изкуствено осеменяване и ин витро оплождане в покритието на медицинската застраховка, за да подкрепят раждаемостта за безплодни двойки.