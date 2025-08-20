Избраха децата от семейство Уизли за сериала "Хари Потър" (СНИМКА)

HBO представи новите деца на семейство Уизли в сериала по „Хари Потър“, чийто снимки вече са в разгара си в студиата на Warner Bros. в Лийвсдън, Великобритания. Стана ясно кои актьори ще влязат в ролите на четирима от братята и сестрите на Рон Уизли – Фред, Джордж, Пърси и Джини.

Близнаците Тристън и Габриел Харланд ще изиграят ролите на Фред и Джордж Уизли, Рури Спуунър ще бъде Пърси Уизли, а Грейси Кокрейн ще се превъплъти в Джини Уизли. Информацията беше обявена заедно със снимка на екранните братя и сестри, включително Аластър Стоут като Рон, които позират за общо селфи. Те поемат ролите съответно от любимците на публиката от оригиналната поредица - Джеймс и Оливър Фелпс, Крис Ранкин и Бони Райт.

В публикация на HBO се отбелязва, че Чарли в момента е в Румъния, но скоро ще се присъедини към екипа, като така се прави препратка към втория по големина син на семейството, който след завършване на „Хогуортс“ се мести в Румъния, за да изучава дракони. Все още не е обявено кой ще играе Бил – най-големия от братята Уизли, изигран от Домнал Глийсън в оригиналните филми.

HBO наскоро разкри и първата снимка на младия дебютант Доминик Маклафлин в ролята на Хари Потър, а по-късно и Ник Фрост като Рубиъс Хагрид. Те бяха засечени да снимат първите кадри за новия сериал из Лондон. В ролята на Хърмаяни Грейнджър ще видим Арабела Стантън. Тримата – Маклафлин, Стоут и Стантън – са избрани измежду над 30 000 актьори, явили се на кастинг през есента на миналата година.

В основния актьорски състав влизат още Джон Литгоу като Албус Дъмбълдор, Джанет МакТиър като Минерва Макгонъгол, Паапа Есиеду като Сивиръс Снейп, Катрин Паркънсън като Моли Уизли, Локс Прат като Драко Малфой, Джони Флин като Лусиус Малфой, Лео Ърли като Сиймъс Финиган, Алесия Леони като Парвати Патил, Сиена Мусах като Лавендър Браун, Бърти Карвел като Корнелиус Фъдж, Бел Поули като Петуния Дърсли, Даниел Ригби като Върнън Дърсли, Рори Уилмот като Невил Лонгботъм, Еймъс Китсън като Дъдли Дърсли, Луиз Брили като мадам Роланда Хуч и Антон Лесър като Гарик Оливандър.

Снимките на първи сезон се очаква да приключат през пролетта на 2026 г., като продукцията на втори сезон ще започне няколко месеца по-късно. Всеки от седемте романа за „Хари Потър“ ще бъде адаптиран в цял отделен сезон. Премиерата на сериала е планирана за 2027 г. по HBO и HBO Max.